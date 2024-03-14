На предложение депутата повысить для курящих взносы в ОСМС ответили в Минздраве

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах сената прокомментировал предложение депутата, согласно которому те, кто курит и пьет, платили больше в фонд ОСМС, пишет корреспондент NUR.KZ.

Замглавы Минздрава Тимур Султангазиев заявил сегодня, что в Казахстане система медстрахования – солидарная и обязательная.

"Предполагается только унитарное, для всех работников, работодателей, для всего населения, единые стандарты, единые ставки взносов и отчислений. Соответственно то, что вчера было предложено внедрить отдельные индивидуальные счета, как, например, это сделано только в одной стране мира – в Сингапуре. Во всех остальных странах имеется вот такая солидарная страховая ответственность. Соответственно в нашей системе не предполагается внедрение отдельных процентных ставок или отдельного индивидуального счета", – сказал он.

В противном случае, по его словам, может случиться так, что людям, кто меньше вносят, окажутся недоступны дорогие медицинские операции.

"Если разделить этот единый фонд по отдельным индивидуальным счетам, человек, который сегодня оплачивает сравнительно незначительную сумму, завтра, когда необходимо, будет получать медицинскую помощь достаточно дорогостоящую, например, та же замена тазобедренного сустава стоит от 1,5 млн тенге, или введение стента, особенно с лекарственными средствами, тоже стоит от 1,5 до 2 млн тенге.

Некоторые операции по трансплантации стоят 10 млн тенге и соответственно практически набрать эту сумму нереально. В этой связи у нас система называется и по работает по принципу "Вносят все, потребляют по нуждам", – резюмировал спикер.

Напомним, в начале февраля президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит. По его словам, ОСМС действует пять лет, но прогресса нет.

Между тем в конце января в Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход. Позже в ведомстве пояснили, что повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку. При этом эксперты выступили против этого.

Недавно министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что отказываться от ОСМС в Казахстане "нельзя ни в коем случае".