Возвращение масочного режима в больницах объяснила главный санврач Астаны

На брифинге в СК Астаны главный столичный санврач Сархат Бейсенова пояснила, зачем снова понадобилось вводить обязательное ношение масок в медорганизациях, передает корреспондент NUR.KZ.

Санврача Астаны сегодня спросили, чем отличается нынешний масочный режим от ранее рекомендованного – маски рекомендовали носить в сезон повышенной заболеваемости ОРВИ в общественных местах.

"По масочному режиму хотела бы сказать, что с октября у нас идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа. С этого периода мы уже начали рекомендовать населению носить маску при посещении крупных торговых центров, в общественном месте и желательно не посещать массовые мероприятия и места массового скопления людей. Весь эпидсезон ОРВИ и гриппа рекомендуем населению носить маски.

В стационарах и поликлиниках медработникам и посещающим медицинские организации нужно обеспечить ношение маски. Пациенты с клиникой ОРВИ могут быть не только заболевшими вирусной инфекцией, гриппом, а также могут быть положительными на коронавирусную инфекцию. Чтобы себя обезопасить при посещении поликлиник города, конечно же, в обязательном порядке надо носить маску. Это ничем не отличается от обычного масочного режима", – пояснила Сархат Бейсенова.

Отметим, также главный санврач Астаны рассказала об эпидситуации по коронавирусу в столице.

Ранее сегодня Минздрав решил возобновить обязательный масочный режим в медорганизациях. Для мест массового скопления людей масочный режим остается только рекомендательным.

Вчера представители МЗ сообщили, что в январе по сравнению с декабрем прошлого года отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза – со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Наибольшее их количество приходится на Алматы и Астану.

При этом отмечалось, что введение ограничительных мер не планируется.

Также вчера стало известно, что на территории здания мажилиса парламента в Астане с 7 февраля введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

Накануне спикер мажилиса Ерлан Кошанов ушел на больничный – у него диагностировали COVID-19. В связи с этим он отсутствовал на пленарном заседании нижней палаты парламента. Мероприятие вел его заместитель Альберт Рау.

После этого в пресс-службе президента сообщили, что советник Касым-Жомарта Токаева Канат Бозумбаев тоже ушел на больничный из-за коронавируса.