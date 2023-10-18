Инфекционная больница оказалась переполнена пациентами из-за кори в Актобе
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В Актобе оказалась переполнена инфекционная больница из-за пациентов с корью, в городе дополнительно развернут стационар в одном из санаториев.
Как сообщает региональное издание "Диапазон", всего с начала года в Актобе корью заболели 828 человек. Как рассказал глава облздрава Рустем Исаев, первый случай был зафиксирован в феврале у человека, прилетевшего из Турции, который там лечился и был в контакте с больным.
"Сегодня в инфекционной больнице уже 81 пациент. Поэтому разворачиваем стационар на 80 мест в "Чайке". У кого легкая форма, лечатся амбулаторно, в стационары госпитализируем больных с осложнениями от кори – пневмонией, бронхитом, отитом", – рассказал Рустем Исаев.
При этом, по его словам, в районах ситуация получше – Байганинском, Мугалжарском и Иргизском районах в больницах лежат 15 больных с корью. 80% заболевших от кори не прививались.
Как отмечает издание, на вакцинацию из республиканского бюджета было выделено 90 млн тенге, область получила 30 тыс. доз вакцин. От кори прививают детей от 0 до 18 лет, молодежь от 18 до 30 лет, медработников до 55 лет, не получавших вакцину от кори.
Пик кори, по прогнозам, продлится в области до ноября, затем возможен спад.
Напомним, вчера эпидситуацию с корью в Астане назвали нестабильной в УОЗ. Чуть ранее в Минздраве заявили о резком повышении заболеваемости корью в Алматы. Из-за вспышки болезни школьников в одной из школ отправили на дистанционку.
Что такое корь?
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Минздрава РК, корь – это острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями. Первые признаки кори:
- общее недомогание;
- повышение температуры тела;
- головные боли;
- насморк;
- боль в горле;
- светобоязнь;
- покраснение глаз;
- слезоточивость (конъюнктивит);
- кашель.
Основной признак – сыпь по всему телу, распространяющаяся с верхней к нижней части тела, а также белые и красные пятна в ротоглотке.
Корь опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти. Основные рекомендации Минздрава населению:
- Проверить прививочный статус своего ребенка. В случае отсутствия вакцинации – получить профилактическую прививку против кори;
- Ограничить участие непривитого ребенка в различных культурно-массовых мероприятиях, сократить посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
- При появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям врача.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2041619-infektsionnaya-bolnitsa-okazalas-perepolnena-patsientami-iz-za-kori-v-aktobe/