Могут ли школы Казахстана закрыть на карантин из-за кори, ответил министр просвещения
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На брифинге в СЦК главу Минпросвещения спросили, могут ли в Казахстане закрыть школы на карантин из-за роста заболеваемости кори среди детей, передает корреспондент NUR.KZ.
"Вы знаете, что Минздрав предпринимает ряд мер по недопущению роста заболеваемости корью. Закрывать или нет школы на карантин также в ведении Минздрава, так что будем ждать их решения", — заявил министр просвещения Гани Бейсембаев.
Как сегодня сообщал в сенате вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, в Казахстане есть рост заболеваемости корью – такая же ситуация наблюдается и в других странах. Причина, по которой многие пропустили вакцинацию против кори, является прошедшая пандемия коронавируса.
"За этот год зарегистрировано 11 тысяч случаев кори, самый острый вопрос стоит в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.
Эти регионы густонаселенные, рождаемость там высокая. Соответственно, большое количество людей, высокий уровень рождаемости, поэтому там большое количество инфицированных.
Мы видим, что 83% всех заболевших корью — дети от 0 до 14-ти лет, из них 85% детей не прошли необходимую вакцинацию. Большинство из невакцинированных имеют медотвод, либо семьи отказались от вакцинации из-за недостоверной информации из разных соцсетей.
Для того, чтобы обуздать эту проблему, главный государственный санитарный врач принял решение о проведении дополнительной вакцинации для детей от 6-ти до 11-ти месяцев, а также дополнительную вакцинацию для детей от 2-х до 5-ти лет", — сообщил вице-министр МЗ.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием Комитет санэпидконтроля с вопросом, могут ли закрыть школы на карантин.
"Сейчас ситуация с корью такова, что школы закрываться не будут. Но руководство школы и руководители департаментов санэпидконтроля имеют право принимать решение о переводе определенных классов, где зарегистрированы случаи заболевания корью, на онлайн-обучение. В зависимости от ситуации", — сообщили в пресс-службе комитета санэпидконтроля МЗ.
Напомним, глава УОЗ на брифинге в октябре назвала ситуацию с корью нестабильной в Астане.
В начале октября в Минздраве заявили о повышении заболеваемости корью в Алматы. В одной из алматинских школ детей отправили на дистанционку.
Позже вспышку кори зафиксировали в Шымкенте - в третьем мегаполисе страны в конце октября ежедневно выявляли до 70 заболевших, большая часть заразившихся - дети младше 4 лет.
Что такое корь и какие симптомы у этой болезни?
На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпаниями.
Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.
Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после - опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.
Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.
Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.
В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая - в возрасте 1 года, вторая - в возрасте 6 лет.
Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:
- родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;
- родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
- при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043825-mogut-li-shkoly-kazahstana-zakryt-na-karantin-iz-za-kori-otvetil-ministr-prosvescheniya/