Глава Минздрава обратилась к казахстанцам
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Министр здравоохранения РК Ажар Гиният обратилась к казахстанцам и призвала их привиться от кори и привить своих детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на правительство.
Как сообщает официальный Telegram-канал правительства, в Казахстане, как и во многих странах мира, сейчас отмечается неблагополучная ситуация с корью.
За последние два месяца в стране резко выросло число заболевших.
По данным правительства, в этом году корью в стране заразились более 13 тысяч человек. 83% из них – дети, в основном в возрасте до 5 лет. 70% из них не получили прививки. Есть среди заболевших и невакцинированные взрослые.
"Инфекция контагиозная, она быстро распространяется воздушно-капельным путем", - предупреждают в кабмине.
На фоне роста распространения инфекции принято решение провести в Казахстане дополнительную массовую иммунизацию. Она продлится до конца января, вакцины для этого достаточно, отметила министр.
"Прививаем детей, не имеющих статуса вакцинации, а также контактных взрослых, которые находились в очагах инфекции. Приглашаем всех казахстанцев в поликлиники для получения надежной защиты от болезни", — призвала население Ажар Гиният.
Предупредила министр здравоохранения и о тяжелых последствиях инфекции.
"На сегодня специфичного лечения от кори нет, поэтому единственный способ спасения – только вакцинация. Опасаться препарата не стоит, он проверен. Мы ежегодно используем данную вакцину согласно национальному календарю прививок", — заключила глава ведомства.
Напомним, в середине октября УОЗ Астаны назвал эпидситуацию с корью в столице нестабильной. В начале ноября в ведомстве отметили, что заболеваемость все еще высока.
Позже стало известно, что вспышка болезни наблюдается и в Актобе, здесь пришлось развернуть еще один стационар - инфекционная больница оказалась переполнена заболевшими.
В начале месяца в Минздраве заявили о резком повышении заболеваемости корью в Алматы. Из-за вспышки болезни школьников в одной из школ отправили на дистанционку.
Что такое корь и какие у болезни симптомы
На официальном сайте Минздрава РК сообщается, что корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями, такими как кашель, насморк, боли в горле, и высыпаниями.
Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель.
Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся с головы, после - опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке.
Корь опасна такими осложнениями, как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.
Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.
В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно дважды: первая - в возрасте 1 года, вторая - в возрасте 6 лет.
Основные рекомендации населению при заболеваемости корью:
- родителям следует проверить прививочный статус своего ребенка против кори, в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку против кори;
- родителям детей, непривитых против кори по различным причинам, нужно ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах;
- при появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (повышение температуры тела, головная боль, слабость) и сыпью необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и следовать всем рекомендациям медиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2044835-glava-minzdrava-obratilas-k-kazahstantsam/