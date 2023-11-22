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У 639 пациентов в Астане подтвердили корь: эпидситуация – нестабильная

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Врач клеит пластырь девчоке
Врач. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin / Getty Images

Замглавы ДСЭК Астаны Жанна Пралиева сообщила о нестабильной эпидемиологической ситуации по кори в столице. По ее словам, большая часть заболевших – не привиты, передает NUR.KZ.

"Эпидемиологическая ситуация по кори в столице продолжает оцениваться как нестабильная. С начала марта текущего года всего зарегистрировано 1648 случаев с подозрением на корь.

По данным на 22 ноября, диагноз "корь" подтвердился у 639 больных, в том числе 123 случая среди взрослых и 39 случаев среди подростков в возрасте 15-19 лет", – рассказала Жанна Пралиева.

По ее словам, среди детей до 14 лет зарегистрировано 474 случая кори, что составляет 74% от всех случаев.

"Из них наибольшее количество случаев приходится на детей в возрасте до четырех лет, то есть 383 случая, или 80%. Из этих, 383 случаев, 90 случаев, среди детей в возрасте до 1 года, то есть не подлежащих прививкам по возрасту", – добавила специалист.

При этом из числа заболевших прививки против кори имеют только 5% заболевших (34 случая).

Удельный вес непривитых составляет 95% (605 случаев), в том числе:

  • 42,3% (256 случаев) – по причине отказов от вакцинации;
  • 21,4% (129 случаев) – по причине медицинских отводов;
  • отсутствие данных о привитости у 21,4% взрослых (130 случаев);
  • дети до 1 года, не достигшие прививочного возраста, – 14,9% (90 случаев).

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинация против кори проводится дважды: в возрасте 1 года и 6 лет.

Корь является очень заразным заболеванием, и случаи заболевания часто регистрируются в организованном коллективе, в том числе в детских дошкольных организациях, школах, высших учебных заведениях, особенно среди непривитых детей. Например, в организованных коллективах:

  • 106 подтвержденных случаев в 66 ДДУ, в том числе в 3 детских садах по 9 случаев, в 3 других детских садах от 3 до 5 случаев, в 59 ДДУ по 1-2 случая. Из 106 случаев кори 96 заболевших детей, посещающих ДДУ, не имели прививки. В настоящее время с ограничительными мерами продолжают работать 15 ДДУ.
  • 52 подтвержденных случаев в 37 школах, из них от 2 до 5 случаев в 5 школах, в остальных по одному. С ограничительными мерами на сегодняшний день продолжают работать 22 школы. Среди заболевших школьников 87% или 45 случаев также не имели прививки.
  • 27 случаев среди 5 высших учебных заведений.

"Рост количества отказов от профилактических прививок, необоснованные медицинские отводы и низкий охват иммунизации привел к накоплению неиммунной прослойки населения к вакциноуправляемым инфекциям.

В связи с высокой регистрацией заболеваемости корью среди детей в возрасте до 1 года, не достигших прививочного возраста, вынесено постановление главного государственного санитарного врача РК, в котором указана вакцинация детей от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней.

На сегодняшний день вакцинировано более 2500 детей этого возраста. В этой связи призываю родителей сделать прививку, не пренебрегая здоровьем своих детей", – подчеркнула замруководителя ДСЭК Астаны.

Ситуация с корью в Казахстане

Напомним, в конце июля глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

В октябре стало известно, что с начала года в Казахстане уже более 7 тыс. человек заразились корью, хотя в прошлом году по стране выявили всего 4 случая. Врачи объясняют это отказом от прививок.

Позже в Минздраве заявили о резком повышении заболеваемости корью в Алматы. Из-за вспышки болезни школьников в одной из школ отправили на дистанционку.

В середине октября УОЗ Астаны уже сообщал, что эпидситуация с корью в столице нестабильна.

Также сообщалось, что вспышка болезни наблюдается и в Актобе, здесь пришлось развернуть еще один стационар – инфекционная больница оказалась переполнена заболевшими.

В Шымкенте зафиксировали вспышку кори – в третьем мегаполисе страны ежедневно выявляют до 70 заболевших, большая часть заразившихся – дети младше 4 лет.

В начале ноября в Минпросвещении рассказали, могут ли школы Казахстана закрыть на карантин из-за кори.

А позже министр здравоохранения РК Ажар Гиният обратилась к казахстанцам и призвала их привиться от кори и привить своих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2047093-u-639-patsientov-v-astane-podtverdili-kor-epidsituatsiya-nestabilnaya/

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