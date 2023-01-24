Глава Минздрава Ажар Гиният заявила в полицию на экс-вице-министра Олжаса Абишева

Олжас Абишев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев на апелляционном судебном заседании в Астане заявил, что министр Ажар Гиният написала на него заявление в полицию, которое его удивило, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде Абишев и его адвокат заявили, что о поданном на него заявлении в полицию от лица министра здравоохранения Ажар Гиният они узнали вчера вечером – произошло это после выступления Абишева в апелляционном суде.

"Меня это удивило, потому что все материалы использовались из открытых источников. Это не инсайдерская информация. Почему именно на меня было подано заявление в полицию, я не могу понять. Адвокат вчера ездила в полицию для ознакомления, но заявление нам не предоставили. Мы не знаем детали.

Я лично воспринимаю такой жест как оказание давления, потому что сейчас в суде мы показываем публично все нелицеприятные стороны Минздрава и всю их халатность по отношению к их работе. Видимо, это не понравилось госпоже Ажар Гиният", - заявил Абишев.

В суде присутствовала представитель Минздрава, которая пояснила суть претензии: в своем заявлении в полицию Ажар Гиният заявила, что не ставила подпись в петиции о прекращении уголовного дела в отношении Биртанова и Абишева, поскольку ранее в суде Абишев продемонстрировал скриншот этой петиции, где в списке подписантов была указана Гиният.

Согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Олжас Абишев занимал пост вице-министра здравоохранения Казахстана с 2018 по 2020 год.

Напомним, что в октябре прошлого года завершилось судебное следствие в отношении экс-главы Минздрава Елжана Биртанова и Олжаса Абишева. Прокурор запросил для Биртанова шесть лет лишения свободы, а для Абишева - пять лет лишения свободы.

В итоге Биртанова приговорили к пяти годам ограничения свободы, а Абишеву суд назначил наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

После оглашения приговора оба обжаловали решение суда – сейчас в столице идет процесс рассмотрения их апелляции.

Также мы писали, что после оглашения приговора казахстанские врачи запустили петицию в поддержку экс-министра здравоохранения.

Подробнее о том, как прошел суд с вынесением приговора Биртанову и Абишеву, вы можете прочитать в нашем материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2006581-glava-minzdrava-azhar-giniyat-zayavila-v-politsiyu-na-eks-vitse-ministra-olzhasa-abisheva/