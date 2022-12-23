Всего несколько минут продлилось заседание суда по делу Биртанова

Елжан Биртанов (по центру) и Олжас Абишев (слева). Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Рассмотрение апелляционной жалобы бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова продлилось всего несколько минут. Как оказалось, слушание перенесли на вторник, так как один из судей заболел, передает сайт телеканала КТК.

Заседание должны были вести трое судей, однако его перенесли из-за болезни одного из служителей Фемиды. Сам экс-глава Минздрава как профессиональный врач в произошедшем ничего подозрительного не увидел и лишь напомнил, что сейчас в стране свирепствует целый микс сезонных инфекций.

"Мы не ожидали, что будет перенос. Пришли подготовленные, пришли наши друзья, коллеги, много людей онлайн подключились. Связано это с тем, что один из судей заболел. Я не думаю, что тут какая-то специальная история. Смысл затягивать? Приговор не вступил в силу, я себя не считаю осужденным", - заявил Биртанов.

Экс-министра Биртанова и его заместителя Абишева обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. Сообщалось, что они приняли нерабочую платформу по цифровизации министерства здравоохранения, которая обошлась государству больше чем в миллиард тенге.

В конце октября судья Алькенов приговорил их к нескольким годам лишения свободы с пробационным контролем и постановил взыскать с бывших госслужащих сумму ущерба. С этим сторона Биртанова не согласилась.

По мнению Биртанова, Абишева и их адвокатов, суд должным образом не рассмотрел собранные ими доказательства, тем самым нарушив их права. Корреспонденты отметили, что в случае, если поданная апелляция будет отклонена, Биртанов и Абишев пойдут в Конституционный суд, который начнет работать с 1 января.

"Среди тех нарушений, о которых мы говорим и будем говорить, есть нарушения и конституционных прав. Каждый человек априори невиновен, и он имеет право на полноценную защиту. Нам таких прав, к сожалению, на полноценную защиту не было предоставлено ни в ходе следствия, ни во время судебных слушаний", - заявил экс-министр.

Источник: КТК

Напомним, Елжан Биртанов занял должность министра здравоохранения в 2017 году. Однако в июне 2020 года покинул пост.

В конце октября того же года появилась информация о его задержании. Через несколько дней данную новость подтвердили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина (сейчас – Агентство по финансовому мониторингу). Стало известно, что его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Вскоре выяснилось, что экс-глава Минздрава стал подозреваемым еще по одному делу.

В октябре этого года судебное следствие в отношении Елжана Биртанова и Олжаса Абишева завершилось. Прокурор запросил для Биртанова шесть лет лишения свободы, а для Абишева - пять лет лишения свободы.

В итоге экс-главу Минздрава приговорили к пяти годам ограничения свободы. Его оправдали по эпизоду санавиации, но признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Абишеву суд назначил наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002714-vsego-neskolko-minut-prodlilos-zasedanie-suda-po-delu-birtanova/