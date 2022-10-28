Как прошел громкий суд над Биртановым в Астане (фото, видео)

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Сегодня в суде Астаны огласили приговор по делу экс-министра Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева – на заседание приехали десятки людей, желающих поддержать подсудимых. Как прошел этот громкий суд, в материале NUR.KZ.

Оглашение приговора было назначено на сегодня в 16:00 – журналисты прибыли к зданию суда пораньше, чтобы встретить Елжана Биртанова и взять у него комментарий до начала заседания.

Поскольку на КПП было много желающих войти, мы попросили людей пропустить нас вперед очереди, пояснив, что являемся представителями СМИ. В ответ услышали: "Если вы приехали ради Биртанова, то, конечно, проходите".

Позже станет понятно, что вся очередь из десятков людей – это родственники, коллеги, друзья Биртанова, которые приехали поддержать его.

Биртанов приехал буквально к началу суда – в одном машине со своими адвокатами. Увидев прессу, он заулыбался.

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

"Всем спасибо за поддержку, за внимание к этому процессу. Вы видели, что мы старались, защищали свои права, доказывали свою правоту.

Я верю в справедливое решение суда, я верю в закон, верю, что нас с Олжасом Абишевым оправдают сегодня. Мы верим в справедливый Казахстан", – заявил экс-министр здравоохранения.

Далее мы сопроводили его в зал судебного заседания – как только Биртанов вошел, полный зал людей начал аплодировать. Биртанов улыбался группе поддержки, но заметно нервничал.

Елжан Биртанов - зал суда. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Нервничал и Абишев, однако он не поделился своими эмоциями ни до начала суда, ни после.

Олжас Абишев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Приговор

"Всем встать, суд идет", – заявил пресс-секретарь. Собравшиеся встали и начали скандировать "Биртанов", их попросили успокоиться, после чего судья Ибрагим Алькенов зачитал приговор.

"Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 361 ч.3 УК РК по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения", – судья огласил первую часть приговора.

Судья Ибрагим Алькенов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Елжан Биртанов и Олжас Абишев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

На этом моменте зал буквально "взорвался" аплодисментами и радостными криками. Судья призвал всех к тишине, поскольку он не огласил вторую часть решения – по эпизоду с цифровой платформой.

"Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч.4 п.3 УК РК, и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года", – добавил судья.

Также обоих суд обязал возместить 1,3 млрд тенге ущерба в пользу Минздрава.

После оглашения приговора зал скандировал "позор-позор-позор". Судья удалился из зала.

Тем временем журналисты поспешили к Биртанову, чтобы услышать его мнение касательно решения судьи. Экс-министру пришлось подождать какое-то время, чтобы крики стихли, и журналисты смогли записать его.

Елжан Биртанов с адвокатами. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Биртанов заявил, что удовлетворен приговором частично и по-прежнему считает себя полностью невиновным. Сумму компенсации в 1,3 млрд тенге экс-министр назвал нереальной, поскольку не владеет бизнесом и работает в найме. Биртанов намерен обжаловать приговор.

Журналисты спросили экс-министра – верит ли он в "Жана Казахстан" после этого суда.

"Я верю. Нет нового или старого, есть только Казахстан, и я в него верю", - ответил Биртанов.

Напомним, что Елжан Биртанов провел по домашним арестом 2 года – ровно столько длился его процесс, который мы освещали все это время. Биртанов заявлял, что невиновен. При этом обвинение запросило для экс-министра 6 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Полную подборку статей о деле Биртанова и Абишева можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994804-kak-proshel-gromkiy-sud-nad-birtanovym-v-astane-foto-video/