Скачок заболеваемости сразу тремя инфекциями зафиксирован в СКО

Машины скорой помощи рядом с больницей. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Северо-Казахстанской области наблюдается резкий всплеск заболеваемости гриппом и коронавирусом. Участились также случаи заражения скарлатиной, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, ОРВИ в области подхватило около 18 тысяч человек. Это на треть больше, чем двумя неделями ранее.

Чаще всего среди острых респираторных вирусных инфекций встречается грипп – зараженных им с каждым днем становится все больше. Уже выявлено больше 200 случаев, и зарегистрирована инфекция сразу двух типов – А и В.

Больных COVID-19 тоже вмиг стало почти втрое больше. Регион с марта держался в "зеленой" зоне риска, а теперь – на пороге "желтой". Такой скачок санврачи объясняют тем, что все потеряли интерес к вакцинации и забыли про соблюдение карантинных мер. Пока жителям советуют снова носить маски.

Помимо этого, у детей начали выявлять скарлатину. Болезнь отличается высокой заразностью и опасна осложнениями. Уже зарегистрировано более 500 случаев заболевания.

Инфекцию обнаружили практически во всех районах области. Это при том, что в прошлом году заболевших было в 12 раз меньше. Группы в трех детских садах даже пришлось закрыть на карантин.

"По скарлатине хотелось бы сказать, что все случаи у нас протекают в легкой форме. Школы не закрываются на карантин, и контактные лица не изолируются. Заболевшие дети направляются на амбулаторное лечение", — пояснил глава Департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Асет Жуматаев.

Источник: КТК

Напомним, в начале декабря по всей стране был зафиксирован резкий рост количества новых случаев заражения коронавирусом. В Алматы санврачи призвали горожан носить маски в общественных местах, а в ДСЭК Астаны заявили, что в случае ухудшения ситуации возможен перевод на дистанционку школьников и офисных работников.

В первых числах декабря Минздрав сообщал, что на территории Казахстана выявили циркуляцию штамма коронавируса "Цербер", отличающегося высокой заразностью. Однако тогда же в министерстве заявляли, что вводить ограничительные меры в стране пока не планируется.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2001467-skachok-zabolevaemosti-srazu-tremya-infektsiyami-zafiksirovan-v-sko-video/