Смертельные случаи от COVID-19 фиксируют второй день подряд в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане от коронавируса скончался один пациент, сутками ранее также был зафиксирован смертельный случай от этой инфекции, об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения республики.

По данным Минздрава, в Казахстане за прошедшие сутки было выявлено 180 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Сутками ранее количество заболевших составляло 218 человек.

При этом за минувшие сутки в Казахстане от коронавируса скончался один человек. Сутками ранее также был зафиксирован один смертельный случай от COVID-19.

На 11 декабря, по информации Министерства здравоохранения, лечение от КВИ продолжают получать 1 849 человек (1 635+ и 214 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном – 1 586 пациентов.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

Напомним, в начале декабря в Минздраве сообщали, что на территории Казахстана выявили циркуляцию штамма коронавируса "Цербер", однако вводить ограничительные меры в стране пока не планируют.

Согласно данным Минздрава РК, штамм "Цербер" в настоящее время зафиксирован в более чем 65 странах, в том числе в России, США и странах Европы.

Отмечается, что симптомы данного штамма не сильно выделаются от предыдущих подвидов "Омикрона". Несмотря на то, что штамм отличается повышенной заразностью, он не представляет особой опасности. Болезнь зачастую протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. У больного может быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых бывают кишечные расстройства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2001018-smertelnye-sluchai-ot-covid-19-fiksiruyut-vtoroy-den-podryad-v-kazahstane/