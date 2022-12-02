Могут ли ввести ограничения в Казахстане из-за нового штамма COVID-19, ответили в Минздраве

Люди в масках. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Минздрава Ажар Гиният в кулуарах сената прокомментировала, насколько возможно введение ограничительных мер в Казахстане на фоне выявления нового штамма коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, насколько возможно введение карантина на фоне усиления ограничений в соседнем Китае и выявления нового штамма КВИ в республике.

"По ковидным ограничениям, сегодняшняя ситуация в Китае и в Казахстане сильно отличаются. С начала пандемии в Китае были очень жесткие ограничительные меры. Тем самым они локализовывали инфекцию и очень четко ограничивали.

На сегодняшний день какой уровень коллективного иммунитета в Китае, я не знаю. Но у них нулевая терпимость, и при каждом возникновении заболевания идут ограничительные меры", - сказала в ответ Ажар Гиният.

Она заявила, что в Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за КВИ.

"В нашей стране, учитывая, что на сегодня более 10 млн населения прошли вакцинацию и более пяти млн человек ревакцинированы, имея коллективный иммунитет и учитывая, что штамму "Омикрон" (новый штамм "Цербер" является его разновидностью - прим. ред.) свойственно более легкое течение, то никаких ограничительных мер не планируется", - резюмировала глава Минздрава.

Согласно данным с официального сайта Минздрава РК, штамм "Цербер" в настоящее время зафиксирован в более чем 65 странах, в том числе в России, США и странах ЕС.

Симптомы данного штамма не сильно отличаются от предыдущих подвидов "Омикрона". Болезнь зачастую протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. У больного может быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых бывают кишечные расстройства. Несмотря на то, что штамм отличается повышенной заразностью, он не представляет особой опасности, предупреждают в КСЭК.

На сегодня в Казахстане, по словам Ажар Гиният, имеется три вида вакцин против КВИ – Sinopharm, QazVac и Pfizer. Она также подчеркнула, что штамм "Цербер" – это один из подвидов "Омикрона", болезнь чаще всего протекает в бессимптомной форме.

Между тем, по данным на сайте Минздрава РК, за минувшие сутки, 1 декабря, в Казахстане зарегистрировали 162 случая заражения коронавирусом, сутками ранее, 30 ноября, было выявлено 167 случаев.

А в Китае на прошлой неделе был зафиксирован новый антирекорд заболеваемости COVID-19. За сутки врачи выявили более 31 тыс. случаев заражения КВИ.

Из-за новой вспышки коронавируса на локдаун были закрыты парки и музеи Пекина.

Кроме того, в Китае прошли протесты против правительственных мер по борьбе с ковидом. После чего правительство страны смягчило карантинные ограничения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1999948-mogut-li-vvesti-ogranicheniya-v-kazahstane-iz-za-novogo-shtamma-covid-19-otvetili-v-minzdrave/