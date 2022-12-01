Штамм коронавируса "Цербер" выявили в Казахстане. Акиматам даны поручения

Девушка в маске. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-премьер РК Серик Жумангарин провел заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 в Казахстане, на котором заявил, что в стране выявили новый штамм коронавируса, сообщается на официальном сайте правительства РК.

Отмечается, что за последний месяц заболеваемость КВИ в Казахстане выросла в 1,6 раза - с 453 до 725 случаев в неделю. При этом число тестирований на COVID-19 снизилось, так как заболевание стало протекать легче, многие переносят его, не обращаясь за медпомощью.

Растет и показатель репродуктивности инфекции, что говорит об активной циркуляции и распространении вируса среди населения.

Больше всего заболеваемость коронавирусом увеличилась в Акмолинской, Атырауской, Жамбылской и Улытауской областях, а также в Шымкенте - сразу в 3,5 раза в неделю.

Еще в трех регионах - Алматы, Астане и Карагандинской области - число случаев заражения КВИ выросло в 2,2 раза.

"По итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма "Омикрон" BQ.1.1 (Цербер) в 0,5%, в 99,5% - другие варианты штамма "Омикрон", - говорится в сообщении правительства.

Сообщается, что в регионы поставлено 200 тыс. доз вакцины Pfizer.

Акиматам всех регионов поручено держать ситуацию под контролем, проводить информационно-разъяснительную работу среди населения.

"По рекомендации Минздрава в целях поддержания коллективного иммунитета необходимо получение ревакцинации против коронавирусной инфекции с интервалом в 6 месяцев после последней прививки. Для этого в республике имеется достаточное количество вакцин против КВИ", - заключили в правительстве.

Между тем, согласно данным на сайте Министерства здравоохранения РК, за минувшие сутки, 30 ноября, в Казахстане зарегистрировали 167 случаев заражения коронавирусом, сутками ранее, 29 ноября, прирост составил 144 случая, еще днем раньше, 28 ноября, - 85 случаев.

На 1 декабря лечение от коронавируса продолжает получать 1081 человек, 167 из них в больнице, еще 914 - на амбулаторном лечении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1999695-shtamm-koronavirusa-tserber-vyyavili-v-kazahstane-akimatam-dany-porucheniya/