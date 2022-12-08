Число зараженных COVID-19 резко выросло в Казахстане

Девушка в маске. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Число зараженных коронавирусом резко выросло в Казахстане. За минувшие сутки в стране зарегистрировали больше 200 случаев заражения, сообщает официальный Telegram-канал Минздрава РК.

Как сообщили в Минздраве, 7 декабря коронавирусная инфекция была подтверждена у 219 жителей страны. При этом несколько дней назад, 4 декабря, суточный прирост составлял 114 случаев, а в первый день декабря - 162 случая заражения КВИ.

По данным министерства, на сегодня лечение от КВИ в больницах страны получают 234 человека, еще 1322 зараженных КВИ лечатся амбулаторно. При этом в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, зараженных коронавирусом, четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее в Минздраве сообщали, что на территории Казахстана выявили циркуляцию штамма коронавируса "Цербер", однако вводить ограничительные меры в стране пока не планируется.

Между тем в ДСЭК Астаны рассказали, при каких условиях столица может перейти в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, а алматинцев призывают носить маски в общественных местах - в мегаполисе наблюдается рост числа заболевших КВИ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2000618-chislo-zarazhennyh-covid-19-rezko-vyroslo-v-kazahstane/