"Роста не ожидаем": Минздрав о риске вспышки ВИЧ-инфекции из-за наплыва россиян в Казахстан

Медик в халате. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах мажилиса объяснила, есть ли риск вспышки ВИЧ-инфекции в Казахстане из-за наплыва россиян, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният отметила, что всплеска ВИЧ и других инфекций в Казахстане не ожидается.

"На сегодня именно резкого роста регистрации мы не ожидаем. Может быть, еще рано. Наплыв россиян, по данным Министерства внутренних дел, остановился. Такого наплыва нет. Очень многие россияне были здесь проездом. Поэтому нагрузки или роста каких-то инфекций, связанных именно с миграцией из России, не чувствуем и не видим по статданным", – сказала она.

Министр подчеркнула, что ВИЧ в основном передается через кровь и половым путем, а потому призвала граждан соблюдать все предосторожности и следить за своим здоровьем.

Кроме того, по ее словам, всплеска заражений коронавирусом также не ожидается.

"В прошлом году ожидался рост в конце октября. Мы следим за всеми волнами развития КВИ. Сейчас идет, наоборот, спад – ежедневно выявляется 30-50 больных. Мы будем следить за распространением и заболеваемостью", – заверила глава Минздрава.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. После этого поток мигрантов из РФ в Казахстан вырос в разы: на границе двух стран образовались огромные очереди из автомобилей.

В нескольких городах были открыты усиленные ЦОНы для иностранцев.

Тем не менее, по информации местных органов, сейчас ситуация как в регионах, так и на границе стабильна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1991938-rosta-ne-ozhidaem-minzdrav-o-riske-vspyshki-vich-infektsii-iz-za-naplyva-rossiyan-v-kazahstan/