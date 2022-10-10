Россиян, запускавших дроны рядом с Минобороны, задержали в Астане

Дрон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Два незаконных запуска беспилотных летательных аппаратов выявили в столице. Владельцами дронов оказались иностранцы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, на прошлой неделе в полицию Есильского района были доставлены два гражданина России.

"В ходе разбирательств установлено, что молодые люди в возрасте 21 и 28 лет запустили дроны в районе набережной и Министерства обороны РК. Данные факты произошли в разное время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчин отсутствовали разрешительные документы на использование квадрокоптеров.

"Правонарушения зарегистрированы в книге учета информации. В настоящее время материал направлен в Комитет гражданской авиации для принятия законного решения. С данными лицами проведена профилактическая беседа", - добавили в правоохранительных органах.

В столичной полиции напомнили об ответственности за нарушение порядка использования воздушного пространства Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991830-rossiyan-zapuskavshih-drony-ryadom-s-minoborony-zaderzhali-v-astane/