О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

Главный санврач страны Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената рассказала об эпидситуации по коронавирусу в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ

"О второй волне - мы говорили не о коронавирусе, а об острых респираторных вирусных инфекциях. То есть для остро-респираторных вирусных инфекций характерны две волны подъема за эпидсезон. Это ноябрь - декабрь, а потом конец января - начало февраля.

Вторая волна, мы видели, что она у нас была. То есть с конца января до начала февраля рост заболеваемости отмечался у нас где-то на 10%. В последнюю неделю мы видим, что заболеваемость, в принципе, постепенно пошла вниз. То есть, если смотреть неделю к неделе, то это минус 7%", - сказала она.

Она отметила, что сегодня нет необходимости вакцинироваться всему населению от коронавирусной инфекции или ревакцинироваться.

"Сегодня речь идет только по уязвимым группам населения, то есть это лица пожилого возраста. Страна сама определяет нужно или это не нужно в зависимости от экономической ситуации", - резюмировала она.

Отметим, ранее в Минздраве призвали казахстанцев снова носить маски и сообщили, что в январе по сравнению с декабрем прошлого года отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза – со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Наибольшее их количество приходится на Алматы и Астану. Ранее мы рассказывали, где носить маски стало обязательным.

Также стало известно, что на территории здания мажилиса парламента в Астане с 7 февраля введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

Около недели назад заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова отмечала, что в Алматы растет число заболевших коронавирусом.