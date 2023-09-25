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30 лет независимости Казахстана

Правда ли, что казахстанцы массово заражаются COVID-19, рассказали в Минздраве

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Медсестры берут анализ на коронавирус
Тест на коронавирус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В мессенджерах рассылается сообщение о том, что казахстанцы стали массово заражаться дельта-штаммом коронавируса. Ситуацию прокомментировали в Минздраве РК, передает Stopfake.kz.

"Минздрав РК сообщает: коронавирус дельта. При заражении новым штаммом коронавируса дельта нет кашля и нет температуры. Ей сопутствует очень сильная боль в суставах, головная боль, боль в горле и в верхнем отделе спины, общая слабость, потеря аппетита и воспаление легких", – говорится в рассылке.

Скриншот
Рассылка. Скриншот: stopfake.kz

На данное сообщение отреагировали в пресс-службе Министерства здравоохранения. В ведомстве назвали рассылку фейком.

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. Проводится мониторинг генетического изучения вирусов. По итогам последнего секвенирования в республике нового варианта штаммов не выявлено.

Штамм дельта циркулировал и вызывал более тяжелые формы заболевания в 2021 году. В настоящее время в Казахстане заболевание чаще протекает в легкой форме. В основном пациенты получают лечение амбулаторно. Занятость инфекционных коек составляет 3%", – рассказали в Минздраве.

Напомним, что в начале мая текущего года ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус – он подчеркнул, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

В конце мая текущего года в Казахстане были отменены все постановления об ограничениях, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Однако в Минздраве отметили, что коронавирусная инфекция не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.

В августе санврач Айжан Есмагамбетова рассказала, могут ли в Казахстане снова ввести ограничения из-за появления нового штамма омикрона Eris.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2037989-rassylku-o-massovom-zarazhenii-kazahstantsev-delta-shtammom-koronavirusa-prokommentiroval-minzdrav/

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