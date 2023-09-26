Могут ли этой осенью в Казахстане снова вести карантин из-за коронавируса, ответила Гиният

Сегодня на брифинге в правительстве глава казахстанского Минздрава Ажар Гиният сообщила, что в стране стабильная эпидситуация, и вводить карантин пока не планируется, передает корреспондент NUR.KZ.

"Эпидемиологическая ситуация в стране по коронавирусу стабильная. Более 20-ти стран заявили, что у них идет рост по коронавирусу. Мы видим, что в динамике, по сравнению с прошлым годом, идет снижение почти в 30 раз, поэтому на контроле держим.

Пациенты, которые поступают с жалобами и лечатся от коронавирусной инфекции в стационаре, сегодня имеются. Заполняемость инфекционных стационаров – всего 2%", – заявила глава Минздрава Ажар Гиният.

Она добавила, что вакцины от коронавируса в стране есть – желающие могут вакцинироваться в любой поликлинике по месту прикрепления.

Также министра спросили, возможен ли в Казахстане карантин в связи с распространением КВИ в наступающий холодный сезон.

"Так как эпидемиологическая ситуация благополучна, никаких ограничительных мер не предполагается", – подчеркнула Гиният.

Напомним, в начале мая текущего года ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус – он подчеркнул, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

Однако на прошлой неделе ВОЗ призвал все страны заранее привиться от коронавируса, поскольку началась новая волна COVID-19.

Также недавно в казахстанских мессенджерах появилась рассылка о новой волне КВИ в стране. В сообщении описывались симптомы болезни, а также говорилось, что новая волна "гораздо смертоноснее, чем первые".

Однако в Министерстве здравоохранения эту информацию назвали рассылку фейком.

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. Проводится мониторинг генетического изучения вирусов. По итогам последнего секвенирования в республике нового варианта штаммов не выявлено", – говорилось в ответе ведомства.