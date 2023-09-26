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30 лет независимости Казахстана

Могут ли этой осенью в Казахстане снова вести карантин из-за коронавируса, ответила Гиният

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Ажар Гиният
Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Сегодня на брифинге в правительстве глава казахстанского Минздрава Ажар Гиният сообщила, что в стране стабильная эпидситуация, и вводить карантин пока не планируется, передает корреспондент NUR.KZ.

"Эпидемиологическая ситуация в стране по коронавирусу стабильная. Более 20-ти стран заявили, что у них идет рост по коронавирусу. Мы видим, что в динамике, по сравнению с прошлым годом, идет снижение почти в 30 раз, поэтому на контроле держим.

Пациенты, которые поступают с жалобами и лечатся от коронавирусной инфекции в стационаре, сегодня имеются. Заполняемость инфекционных стационаров – всего 2%", – заявила глава Минздрава Ажар Гиният.

Она добавила, что вакцины от коронавируса в стране есть – желающие могут вакцинироваться в любой поликлинике по месту прикрепления.

Также министра спросили, возможен ли в Казахстане карантин в связи с распространением КВИ в наступающий холодный сезон.

"Так как эпидемиологическая ситуация благополучна, никаких ограничительных мер не предполагается", – подчеркнула Гиният.

Напомним, в начале мая текущего года ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус он подчеркнул, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

Однако на прошлой неделе ВОЗ призвал все страны заранее привиться от коронавируса, поскольку началась новая волна COVID-19.

Также недавно в казахстанских мессенджерах появилась рассылка о новой волне КВИ в стране. В сообщении описывались симптомы болезни, а также говорилось, что новая волна "гораздо смертоноснее, чем первые".

Однако в Министерстве здравоохранения эту информацию назвали рассылку фейком.

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. Проводится мониторинг генетического изучения вирусов. По итогам последнего секвенирования в республике нового варианта штаммов не выявлено", – говорилось в ответе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2038152-mogut-li-etoy-osenyu-v-kazahstane-snova-vesti-karantin-iz-za-koronavirusa-otvetila-giniyat/

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