Могут ли этой осенью в Казахстане снова вести карантин из-за коронавируса, ответила Гиният
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Сегодня на брифинге в правительстве глава казахстанского Минздрава Ажар Гиният сообщила, что в стране стабильная эпидситуация, и вводить карантин пока не планируется, передает корреспондент NUR.KZ.
"Эпидемиологическая ситуация в стране по коронавирусу стабильная. Более 20-ти стран заявили, что у них идет рост по коронавирусу. Мы видим, что в динамике, по сравнению с прошлым годом, идет снижение почти в 30 раз, поэтому на контроле держим.
Пациенты, которые поступают с жалобами и лечатся от коронавирусной инфекции в стационаре, сегодня имеются. Заполняемость инфекционных стационаров – всего 2%", – заявила глава Минздрава Ажар Гиният.
Она добавила, что вакцины от коронавируса в стране есть – желающие могут вакцинироваться в любой поликлинике по месту прикрепления.
Также министра спросили, возможен ли в Казахстане карантин в связи с распространением КВИ в наступающий холодный сезон.
"Так как эпидемиологическая ситуация благополучна, никаких ограничительных мер не предполагается", – подчеркнула Гиният.
Напомним, в начале мая текущего года ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус – он подчеркнул, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.
Однако на прошлой неделе ВОЗ призвал все страны заранее привиться от коронавируса, поскольку началась новая волна COVID-19.
Также недавно в казахстанских мессенджерах появилась рассылка о новой волне КВИ в стране. В сообщении описывались симптомы болезни, а также говорилось, что новая волна "гораздо смертоноснее, чем первые".
Однако в Министерстве здравоохранения эту информацию назвали рассылку фейком.
"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. Проводится мониторинг генетического изучения вирусов. По итогам последнего секвенирования в республике нового варианта штаммов не выявлено", – говорилось в ответе ведомства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2038152-mogut-li-etoy-osenyu-v-kazahstane-snova-vesti-karantin-iz-za-koronavirusa-otvetila-giniyat/