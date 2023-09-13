"Рост продолжается": может ли осенью и зимой вернуться эпидемия коронавируса

С приходом осени в Казахстане выросло число больных ОРВИ, в том числе и коронавирусной инфекцией, однако медики считают, что вспышки заболеваний в стране нет, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, в Алматы растет число заболевших ОРВИ. С начала сентября в городе зафиксировали больше 24 тысяч случаев. В сравнении с прошлым годом – уже на 600 человек больше.

По словам врачей, на ПЦР-тест, который может определить коронавирус, сейчас отправляют достаточно редко.

В одной из алматинских поликлиник рассказали, что последние случаи коронавируса здесь фиксировали около полугода назад. При этом в месяц на ревакцинацию от смертельно опасной болезни приходят не больше 20 человек.

При этом журналисты отмечают, что если раньше отличить обычную простуду от "ковида" было не так-то просто, то теперь врачи уверяют: признаки у болезней больше не одинаковые.

"ОРВИ: первое - это интоксикационные признаки. То есть это у нас, получается, температура, лихорадка, озноб, головные боли, мышечные боли, слабость, недомогание. При "ковиде" идет дыхательная недостаточность. В основном пациенты жалуются на боль в грудной клетке.

(...) На ПЦР-тест направляем только по показаниям. На данный момент на ПЦР-тест не направляем, так как по жалобам признаков, показывающих, что это COVID-19, нет", - рассказала врач общей практики Луиза Нариманова.

Независимые эксперты говорят, что пренебрегать мерами безопасности в любом случае нельзя. ПЦР-тест вообще-то должны проходить все, у кого есть признаки простуды. Иначе пациентам могут поставить ошибочный диагноз - и тогда риск заражения окружающих станет высоким.

"Коронавирус сейчас имеет место быть. Не такой, конечно, он злостный, как был раньше. ПЦР, конечно, сдать правильно, дабы не распространять инфекцию среди своих друзей, коллег, потому что они в любом случае контагиозные. Поэтому здесь идеальный вариант - находиться в домашних условиях", - поделился руководитель медицинской клиники Сергей Длин.

В Алматы с начала года зафиксировали больше 2 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За последнюю неделю инфекцию подхватило больше 100 человек. В лидерах по стране - Астана и Алматы.

В Министерстве здравоохранения просят не паниковать. В ведомстве отмечают, что число "ковидных" пациентов сейчас растет по всему миру.

"С 1 по 7 сентября у нас зарегистрировано 127 случаев "ковида". Рост - он продолжается, но нет такого резкого роста. Все мы понимаем, что вступаем в новый сезон острых респираторных инфекций. Если сравнивать август этого года и август прошлого года, то мы видим незначительный рост - рост 9%", - сообщила вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

Что касается вакцинации - прививки против гриппа в поликлиниках начнут делать уже в октябре. Желающие могут также получить прививку от коронавируса - сейчас в наличии в казахстанских больницах порядка 250 тысяч доз препаратов Pfizer и Sinopharm.

Источник: КТК

Отметим, что в начале сентября Всемирная организация здравоохранения заявила о резком росте случаев заражения КВИ во всем мире. При этом в организации подчеркивали, что зарегистрированные случаи не точно отражают уровень инфицирования из-за сокращения масштабов тестирования и отчетности по всему миру.

Напомним, что официально об окончании пандемии коронавируса, начавшейся в марте 2020-го, было объявлено лишь в мае этого года. Тогда глава ВОЗ сообщал, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой для здоровья.

После этого в Казахстане были отменены все постановления об ограничениях, которые были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Однако в Минздраве тогда подчеркивали, что коронавирусная инфекция не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.