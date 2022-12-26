СМИ: Китай откроет границы и отменит карантин с 8 января

Женщина в СИЗ в Пекине. Фото: Noel Celis/AFP via Getty Images

Власти Китая намерены вновь открыть границы и отменить карантин, введенный из-за COVID-19, в январе 2023 года, понизив классификацию коронавирусной инфекции в рейтинге заболеваний с категории А до В, передает South China Morning Post.

С 2020 года коронавирусная инфекция считается заболеванием категории А, что ставит ее в один ряд с бубонной чумой и холерой.

Как пишет издание со ссылкой на источники в органах здравоохранения и больницах в провинциях Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу, в воскресенье, 25 декабря, Национальная комиссия здравоохранения уведомила их о подготовке к понижению классификации COVID-19 до категории B с 8 января. Эта категория означает, что КВИ теперь требует только необходимого лечения и мер по сдерживанию распространения.

По данным издания, есть и другие признаки того, что Китай готовится к изменениям: ПЦР-тестирование больше не является обязательным, Национальная комиссия здравоохранения также прекратила публиковать ежедневные сводки по COVID-19, передав эту функцию агентству по контролю за заболеваниями. Китайские власти также больше не будут называть КВИ формой пневмонии.

Кроме того, как сообщили источники SCMP, высокопоставленные чиновники Гонконга обсудили детали плана полного открытия границы города с материковым Китаем, первые этапы которого могут быть реализованы уже в начале следующего месяца.

Напомним, в конце ноябре в Ките прошли протесты против правительственных мер по борьбе с ковидом. Демонстрации вспыхнули после пожара в жилом многоэтажном доме, в результате которого погибли 10 человек. Тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая. Студенты также провели демонстрации в университетах Пекина и Нанкина.

После чего правительство Китая смягчило карантинные ограничения в стране. Чиновники в сфере здравоохранения сообщили, что вариант "Омикрон" позволит Китаю прибегнуть к менее строгим локдаунам.

Затем Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая опубликовал постановление об ослаблении ограничительных мер по контролю над коронавирусом.

Следующим шагом Китай отказался от использования приложения, отслеживающего передвижение людей по стране. Ранее его использовали, чтобы понять, был ли гражданин в тех частях страны, где зафиксирована вспышка COVID-19.

А недавно власти страны заявили, что теперь бессимптомные и легкобольные сотрудники могут "ходить на работу в обычном режиме после принятия защитных мер, необходимых для их состояния здоровья и требований к работе".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2003129-smi-kitay-otkroet-granitsy-i-otmenit-karantin-po-covid-19-s-8-yanvarya/