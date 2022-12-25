Надеть маски советует Минздрав из-за роста заболеваемости ковидом и гриппом

Люди в масках. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В 12 регионах Казахстана ухудшаются показатели заболеваемости гриппом и КВИ. Об этом пишет Минздрав на своем официальном сайте, ссылаясь на слова главного санврача.

Центризбирком провел заседание по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ в республике при проведении предвыборной агитации депутатов сената.

На заседании выступила главсанврач РК – вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

"Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика и все регионы находятся в зеленой зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев COVID-19 – с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99% больных", – сказала Есмагамбетова.

По ее словам, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла на 3%.

Вместе с тем, как отметила Есмагамбетова, в 12 регионах – в Астане, Алматы, а также в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской областях – показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции.

В связи с этим санврач напомнила, что, по правилам, при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления людей.

Сейчас отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом: так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20%.

Учитывая текущую ситуацию по КВИ в республике, а также течение эпидсезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении публичных предвыборных мероприятий и встреч с избирателями, Есмагамбетова рекомендовала придерживаться следующих правил:

использование просторных помещений для исключения скопления населения;

в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение проветривания помещения перед началом мероприятия;

соблюдение масочного режима при проведении встреч с избирателями.

Уже больше двух недель в Казахстане ежесуточно фиксируют более 200 новых случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 233 граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2002960-nadet-maski-sovetuet-minzdrav-iz-za-rosta-zabolevaemosti-kovidom-i-grippom/