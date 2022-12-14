Китай отказался от приложения для отслеживания перемещений граждан

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Китай отказался от использования приложения, отслеживающего передвижение людей по стране. Ранее его использовали, чтобы понять, был ли гражданин в тех частях страны, где зафиксирована вспышка COVID-19, передает CNBC.

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На прошлой неделе власти Китая начали отказываться от строгих карантинных ограничений, продиктованных политикой "нулевой терпимости к коронавирусу" COVID Zero. Правительству пришлось пойти на этот шаг из-за массовых забастовок граждан, которые устали от того, что локдауны сильно влияют на экономику и их доходы. Помимо того, что страна отказалась от строгих локдаунов и обязательного ПЦР-тестирования для участия в массовых мероприятиях, теперь граждане могут удалить приложение, которое отслеживало их перемещения по стране.

Критики называли это приложение способом социального контроля над населением. Его использовали для того, чтобы отправлять на карантин тех граждан, которые вернулись из регионов, в которых зафиксирована вспышка заболеваемости. В понедельник, 12 декабря, власти деактивировали приложение. Четыре телекоммуникационные компании Китая заявили, что удалят данные пользователей, которые были введены в приложение.

При этом отмена строгих карантинных ограничений сразу же сказалась на росте заболеваемости в стране. Ожидается, что система здравоохранения Китая в ближайшее время будет перегружена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2001342-kitay-otkazalsya-ot-prilozheniya-dlya-otslezhivaniya-peremescheniy-grazhdan/