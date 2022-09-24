Здоровье
KZ

Более 100 случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане за сутки

Опубликовано:

Медики в защитных костюмах
Медики в защитных костюмах. Иллюстративное фото: pixabay.com

В последние дни число зарегистрированных в Казахстане случаев коронавируса "скачет". За минувшие сутки, 23 сентября, заболевание выявили у 107 человек, сообщает Комитет санэпидконтроля Минздрава РК в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов:

  • в городе Астане - 17,
  • в городе Алматы - 14,
  • в городе Шымкенте - 2,
  • в Акмолинской области - 10,
  • в Актюбинской области - 5,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Восточно-Казахстанской области - 5,
  • в Абайской области - 2,
  • в Жамбылской области - 1,
  • в Западно-Казахстанской области - 7,
  • в Карагандинской области - 9,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области - 15,
  • в Кызылординской области - 1,
  • в Мангистауской области - 5,
  • в Павлодарской области - 2,
  • в Северо-Казахстанской области - 7,
  • в Туркестанской области - 1.

Всего в стране подтверждено 1 393 106 случаев коронавируса.

Напомним, за 22 сентября в Казахстане КВИ подтвердилась у 114 человек, за 21 сентября - у 151, до этого было выявлено 116 и 64 случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989389-bolee-100-sluchaev-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.