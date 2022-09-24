Более 100 случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане за сутки
Опубликовано:
В последние дни число зарегистрированных в Казахстане случаев коронавируса "скачет". За минувшие сутки, 23 сентября, заболевание выявили у 107 человек, сообщает Комитет санэпидконтроля Минздрава РК в своем официальном Telegram-канале.
В разрезе регионов:
- в городе Астане - 17,
- в городе Алматы - 14,
- в городе Шымкенте - 2,
- в Акмолинской области - 10,
- в Актюбинской области - 5,
- в Алматинской области - 1,
- в Восточно-Казахстанской области - 5,
- в Абайской области - 2,
- в Жамбылской области - 1,
- в Западно-Казахстанской области - 7,
- в Карагандинской области - 9,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области - 15,
- в Кызылординской области - 1,
- в Мангистауской области - 5,
- в Павлодарской области - 2,
- в Северо-Казахстанской области - 7,
- в Туркестанской области - 1.
Всего в стране подтверждено 1 393 106 случаев коронавируса.
Напомним, за 22 сентября в Казахстане КВИ подтвердилась у 114 человек, за 21 сентября - у 151, до этого было выявлено 116 и 64 случая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989389-bolee-100-sluchaev-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/