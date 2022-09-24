Более 100 случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане за сутки

Медики в защитных костюмах. Иллюстративное фото: pixabay.com

В последние дни число зарегистрированных в Казахстане случаев коронавируса "скачет". За минувшие сутки, 23 сентября, заболевание выявили у 107 человек, сообщает Комитет санэпидконтроля Минздрава РК в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов:

в городе Астане - 17,

в городе Алматы - 14,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 10,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 1,

в Восточно-Казахстанской области - 5,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 7,

в Карагандинской области - 9,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 15,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 2,

в Северо-Казахстанской области - 7,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране подтверждено 1 393 106 случаев коронавируса.

Напомним, за 22 сентября в Казахстане КВИ подтвердилась у 114 человек, за 21 сентября - у 151, до этого было выявлено 116 и 64 случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989389-bolee-100-sluchaev-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/