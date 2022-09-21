Почти в два раза увеличился суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане

Тесты на коронавирус. Иллюстративное фото: Ameer Al Mohammedaw/picture alliance/Getty Images

За последние сутки, 20 сентября, в Казахстане зарегистрировали 116 новых случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава. РК.

При этом накануне сообщалось о 64 новых зараженных КВИ, а еще днем ранее суточный прирост составил 49 случаев.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в стране подтвердилось 116 случаев заражения КВИ, из которых:

в Астане – 17,

в Алматы – 12,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 12,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 7,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 28,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 7,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 5.

За все время эпидемии в стране подтвердилось 1 392 734 случая заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988809-pochti-v-dva-raza-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/