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Почти в два раза увеличился суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане

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Тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Иллюстративное фото: Ameer Al Mohammedaw/picture alliance/Getty Images

За последние сутки, 20 сентября, в Казахстане зарегистрировали 116 новых случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава. РК.

При этом накануне сообщалось о 64 новых зараженных КВИ, а еще днем ранее суточный прирост составил 49 случаев.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в стране подтвердилось 116 случаев заражения КВИ, из которых:

  • в Астане – 17,
  • в Алматы – 12,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области – 12,
  • в Актюбинской области – 3,
  • в Алматинской области – 1,
  • в Жетысуской области - 3,
  • в Атырауской области – 1,
  • в ВКО – 7,
  • в ЗКО – 9,
  • в Карагандинской области – 28,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области – 7,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 2,
  • в СКО – 5.

За все время эпидемии в стране подтвердилось 1 392 734 случая заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988809-pochti-v-dva-raza-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/

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