Почти в два раза увеличился суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане
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За последние сутки, 20 сентября, в Казахстане зарегистрировали 116 новых случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава. РК.
При этом накануне сообщалось о 64 новых зараженных КВИ, а еще днем ранее суточный прирост составил 49 случаев.
Согласно последним данным, за прошедшие сутки в стране подтвердилось 116 случаев заражения КВИ, из которых:
- в Астане – 17,
- в Алматы – 12,
- в Шымкенте – 1,
- в Акмолинской области – 12,
- в Актюбинской области – 3,
- в Алматинской области – 1,
- в Жетысуской области - 3,
- в Атырауской области – 1,
- в ВКО – 7,
- в ЗКО – 9,
- в Карагандинской области – 28,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области – 7,
- в Мангистауской области – 5,
- в Павлодарской области – 2,
- в СКО – 5.
За все время эпидемии в стране подтвердилось 1 392 734 случая заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988809-pochti-v-dva-raza-uvelichilsya-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane/