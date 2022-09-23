Суточный прирост зараженных КВИ снова уменьшился в Казахстане

Тесты на COVID-19. Иллюстративное фото: Paul Hanna/Bloomberg via Getty Images

За прошедшие сутки, 22 сентября, в Казахстане подтвердилось 114 случаев заражения коронавирусом. Актуальный данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

Накануне суточный прирост составил 151 случай заражения КВИ, а днем ранее сообщалось о 116 новых зараженных COVID-19.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в Казахстане выявили 114 случаев заражения, из которых:

в Астане - 16,

в Алматы - 15,

в Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 17,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 2,

в Восточно-Казахстанской области - 3,

в Абайской области - 2,

в Жамбылской области - 3,

в Западно-Казахстанской области - 9,

в Карагандинской области - 17,

в Улытауской области - 7,

в Костанайской области - 13,

в Павлодарской области - 2,

в Северо-Казахстанской области - 3.

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 392 999 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989216-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snova-umenshilsya-v-kazahstane/