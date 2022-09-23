Здоровье
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Суточный прирост зараженных КВИ снова уменьшился в Казахстане

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Врач проводит тест на коронавирус
Тесты на COVID-19. Иллюстративное фото: Paul Hanna/Bloomberg via Getty Images

За прошедшие сутки, 22 сентября, в Казахстане подтвердилось 114 случаев заражения коронавирусом. Актуальный данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

Накануне суточный прирост составил 151 случай заражения КВИ, а днем ранее сообщалось о 116 новых зараженных COVID-19.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в Казахстане выявили 114 случаев заражения, из которых:

  • в Астане - 16,
  • в Алматы - 15,
  • в Шымкенте - 1,
  • в Акмолинской области - 17,
  • в Актюбинской области - 3,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Атырауской области - 2,
  • в Восточно-Казахстанской области - 3,
  • в Абайской области - 2,
  • в Жамбылской области - 3,
  • в Западно-Казахстанской области - 9,
  • в Карагандинской области - 17,
  • в Улытауской области - 7,
  • в Костанайской области - 13,
  • в Павлодарской области - 2,
  • в Северо-Казахстанской области - 3.

За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 392 999 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989216-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snova-umenshilsya-v-kazahstane/

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