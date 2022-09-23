Суточный прирост зараженных КВИ снова уменьшился в Казахстане
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За прошедшие сутки, 22 сентября, в Казахстане подтвердилось 114 случаев заражения коронавирусом. Актуальный данные опубликовал официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.
Накануне суточный прирост составил 151 случай заражения КВИ, а днем ранее сообщалось о 116 новых зараженных COVID-19.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в Казахстане выявили 114 случаев заражения, из которых:
- в Астане - 16,
- в Алматы - 15,
- в Шымкенте - 1,
- в Акмолинской области - 17,
- в Актюбинской области - 3,
- в Алматинской области - 1,
- в Атырауской области - 2,
- в Восточно-Казахстанской области - 3,
- в Абайской области - 2,
- в Жамбылской области - 3,
- в Западно-Казахстанской области - 9,
- в Карагандинской области - 17,
- в Улытауской области - 7,
- в Костанайской области - 13,
- в Павлодарской области - 2,
- в Северо-Казахстанской области - 3.
За все время эпидемии в стране зарегистрировали 1 392 999 случаев заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989216-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snova-umenshilsya-v-kazahstane/