Коронавирусом в Казахстане заразился еще 151 человек

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За прошедшую среду, 21 сентября, в Казахстане 151 человек сдал положительный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

Суточная заболеваемость по регионам республики распределилась так:

в Астане – 16;

в Алматы – 13;

в Шымкенте – 1;

в Акмолинской области – 35;

в Актюбинской области – 9;

в Алматинской области – 1;

в Жетысуской области – 2;

в Атырауской области – 2;

в Восточно-Казахстанской области – 8;

в Абайской области – 4;

в Жамбылской области – 1;

в Западно-Казахстанской области – 10;

в Карагандинской области – 12;

в Улытауской области – 4;

в Костанайской области – 14;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 1;

в Павлодарской области – 5;

в Северо-Казахстанской области – 11;

в Туркестанской области – 2.

Тем не менее выздоровели от КВИ за сутки 2672 человека.

Всего в Казахстане было подтверждено 1 392 885 случая заражения коронавирусом.

Вчера сообщалось, что за 20 сентября суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане увеличился почти вдвое. Так, если в понедельник, 19 сентября, по стране было зарегистрировано всего 64 новых случая инфицирования COVID-19, то на следующий день их стало уже 116.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989000-koronavirusom-v-kazahstane-zarazilsya-esche-151-chelovek/