Коронавирусом в Казахстане заразился еще 151 человек
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За прошедшую среду, 21 сентября, в Казахстане 151 человек сдал положительный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.
Суточная заболеваемость по регионам республики распределилась так:
- в Астане – 16;
- в Алматы – 13;
- в Шымкенте – 1;
- в Акмолинской области – 35;
- в Актюбинской области – 9;
- в Алматинской области – 1;
- в Жетысуской области – 2;
- в Атырауской области – 2;
- в Восточно-Казахстанской области – 8;
- в Абайской области – 4;
- в Жамбылской области – 1;
- в Западно-Казахстанской области – 10;
- в Карагандинской области – 12;
- в Улытауской области – 4;
- в Костанайской области – 14;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 1;
- в Павлодарской области – 5;
- в Северо-Казахстанской области – 11;
- в Туркестанской области – 2.
Тем не менее выздоровели от КВИ за сутки 2672 человека.
Всего в Казахстане было подтверждено 1 392 885 случая заражения коронавирусом.
Вчера сообщалось, что за 20 сентября суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане увеличился почти вдвое. Так, если в понедельник, 19 сентября, по стране было зарегистрировано всего 64 новых случая инфицирования COVID-19, то на следующий день их стало уже 116.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989000-koronavirusom-v-kazahstane-zarazilsya-esche-151-chelovek/