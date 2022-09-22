Здоровье
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Коронавирусом в Казахстане заразился еще 151 человек

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Медик стоит в защитной одежде
Иллюстративное фото: Spencer Platt/Getty Images

За прошедшую среду, 21 сентября, в Казахстане 151 человек сдал положительный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санэпидконтроля Минздрава РК.

Суточная заболеваемость по регионам республики распределилась так:

  • в Астане – 16;
  • в Алматы – 13;
  • в Шымкенте – 1;
  • в Акмолинской области – 35;
  • в Актюбинской области – 9;
  • в Алматинской области – 1;
  • в Жетысуской области – 2;
  • в Атырауской области – 2;
  • в Восточно-Казахстанской области – 8;
  • в Абайской области – 4;
  • в Жамбылской области – 1;
  • в Западно-Казахстанской области – 10;
  • в Карагандинской области – 12;
  • в Улытауской области – 4;
  • в Костанайской области – 14;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 1;
  • в Павлодарской области – 5;
  • в Северо-Казахстанской области – 11;
  • в Туркестанской области – 2.

Тем не менее выздоровели от КВИ за сутки 2672 человека.

Всего в Казахстане было подтверждено 1 392 885 случая заражения коронавирусом.

Вчера сообщалось, что за 20 сентября суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане увеличился почти вдвое. Так, если в понедельник, 19 сентября, по стране было зарегистрировано всего 64 новых случая инфицирования COVID-19, то на следующий день их стало уже 116.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989000-koronavirusom-v-kazahstane-zarazilsya-esche-151-chelovek/

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