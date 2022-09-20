Чуть более 60 казахстанцев заболели коронавирусом
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За прошедший понедельник у 64 жителей страны выявили коронавирус. Об этом сообщает в своем официальном Telegram-канале Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.
Из 64 случаев, зарегистрированных за 19 сентября:
- в Астане зафиксировали 15;
- в Алматы – 14;
- в Шымкенте – 2;
- в Акмолинской области – 2;
- в Актюбинской области – 2;
- в Алматинской области – 0;
- в Жетысуской области – 0;
- в Атырауской области – 4;
- в ВКО – 2;
- в Абайской области – 2;
- в Жамбылской области – 0;
- в ЗКО – 3;
- в Карагандинской области – 6;
- в Улытауской области – 3;
- в Костанайской области – 5;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 2;
- в Павлодарской области – 2;
- в СКО – 0;
- в Туркестанской области – 0.
Днем ранее, 18 сентября, количество выявленных больных составило 49.
При этом ровно месяц назад ежесуточный прирост зараженных коронавирусом составил 898, а два месяца назад – 1959.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988610-chut-bolee-60-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom/