Здоровье
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Чуть более 60 казахстанцев заболели коронавирусом

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Медсестра собирает биоматериал у пациента
Иллюстративное фото: Milan Jaros / Bloomberg / Getty Images

За прошедший понедельник у 64 жителей страны выявили коронавирус. Об этом сообщает в своем официальном Telegram-канале Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 64 случаев, зарегистрированных за 19 сентября:

  • в Астане зафиксировали 15;
  • в Алматы – 14;
  • в Шымкенте – 2;
  • в Акмолинской области – 2;
  • в Актюбинской области – 2;
  • в Алматинской области – 0;
  • в Жетысуской области – 0;
  • в Атырауской области – 4;
  • в ВКО – 2;
  • в Абайской области – 2;
  • в Жамбылской области – 0;
  • в ЗКО – 3;
  • в Карагандинской области – 6;
  • в Улытауской области – 3;
  • в Костанайской области – 5;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 2;
  • в Павлодарской области – 2;
  • в СКО – 0;
  • в Туркестанской области – 0.

Днем ранее, 18 сентября, количество выявленных больных составило 49.

При этом ровно месяц назад ежесуточный прирост зараженных коронавирусом составил 898, а два месяца назад – 1959.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988610-chut-bolee-60-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom/

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