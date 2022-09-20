Чуть более 60 казахстанцев заболели коронавирусом

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За прошедший понедельник у 64 жителей страны выявили коронавирус. Об этом сообщает в своем официальном Telegram-канале Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 64 случаев, зарегистрированных за 19 сентября:

в Астане зафиксировали 15;

в Алматы – 14;

в Шымкенте – 2;

в Акмолинской области – 2;

в Актюбинской области – 2;

в Алматинской области – 0;

в Жетысуской области – 0;

в Атырауской области – 4;

в ВКО – 2;

в Абайской области – 2;

в Жамбылской области – 0;

в ЗКО – 3;

в Карагандинской области – 6;

в Улытауской области – 3;

в Костанайской области – 5;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 2;

в Павлодарской области – 2;

в СКО – 0;

в Туркестанской области – 0.

Днем ранее, 18 сентября, количество выявленных больных составило 49.

При этом ровно месяц назад ежесуточный прирост зараженных коронавирусом составил 898, а два месяца назад – 1959.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988610-chut-bolee-60-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom/