Япония и Таиланд снимают все ограничения для туристов

Япония. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти Японии отменили ограничения на въезд в страну с 11 октября. В Таиланде с 1 октября также снимаются все ограничения для въезда туристов, введенные из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил, что с 11 октября их страна отменяет все ограничения на въезд, которые были введены из-за пандемии коронавируса, передает The Japan Times.

В ближайшее время Япония будет снова выдавать кратковременные визы, в том числе – индивидуальным туристам. Кроме того, будут сняты лимиты на суточное число въезжающих.

Также японское правительство запустит кампании по стимулированию внутреннего туризма.

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул после заседания Национального комитета по инфекционным заболеваниям сообщил, что с 1 октября в стране снимаются все коронавирусные ограничения на въезд для туристов, сообщает Bangkok Post.

"Путешественникам больше не нужно будет предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на COVID-19", – говорится в его заявлении.

По его словам, инфицированным с легкими симптомами или без них больше не нужно изолироваться. Но им рекомендовано носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию в течение пяти дней.

Ранее Эстония и Египет отменили коронавирусные ограничения для туристов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1989298-yaponiya-i-tailand-snimayut-vse-ogranicheniya-dlya-turistov/