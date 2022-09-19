Байден заявил, что пандемия COVID-19 завершена

Джо Байден. Фото: Jim Watson-Pool/Getty Images

В эфире телешоу "60 минут" президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия коронавируса завершена, но некоторые "проблемы" с вирусом все еще остались, передает CNN.

"Пандемия закончилась. У нас все еще есть проблема с COVID-19 [в стране]. Мы все еще много работаем над этим", - сказал Байден.

При этом COVID-19 в США все еще считается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Вирус с начала пандемии стал причиной смерти более миллиона американских граждан. Всего в стране было зарегистрировано свыше 95 млн случаев заболевания.

А за минувшие сутки зафиксировано 62 тыс. случаев, передает The New York Times.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире близка к своему завершению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988405-bayden-zayavil-chto-pandemiya-covid-19-zavershena/