100 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за прошедшие сутки

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По данным за прошедшую субботу, 17 сентября, в Казахстане было зарегистрировано 100 человек, заразившихся коронавирусом. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Так, по данным за прошедшие сутки, эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана выглядит так:

в Астане – 21 новый случай инфицирования;

в Алматы – 13;

в Шымкенте – 0;

в Акмолинской области – 6;

в Актюбинской области – 6;

в Алматинской области – 0;

в Жетысуской области – 0;

в Атырауской области – 2;

в Восточно-Казахстанской области – 0;

в Абайской области – 0;

в Жамбылской области – 0;

в Западно-Казахстанской области – 10;

в Карагандинской области – 15;

в Улытауской области – 4;

в Костанайской области – 11;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 2;

в Павлодарской области – 2;

в Северо-Казахстанской области – 4;

в Туркестанской области – 3.

Также, по информации Минздрава, за вчерашний день 577 человек выздоровели от КВИ.

Напомним, что за пятницу, 16 сентября, COVID-19 выявили у 146 казахстанцев. Еще за день до этого, 15 сентября, положительный ПЦР-тест на коронавирус в Казахстане сдали 150 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988339-100-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-proshedshie-sutki/