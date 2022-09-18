100 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за прошедшие сутки
Опубликовано:
По данным за прошедшую субботу, 17 сентября, в Казахстане было зарегистрировано 100 человек, заразившихся коронавирусом. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Так, по данным за прошедшие сутки, эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана выглядит так:
- в Астане – 21 новый случай инфицирования;
- в Алматы – 13;
- в Шымкенте – 0;
- в Акмолинской области – 6;
- в Актюбинской области – 6;
- в Алматинской области – 0;
- в Жетысуской области – 0;
- в Атырауской области – 2;
- в Восточно-Казахстанской области – 0;
- в Абайской области – 0;
- в Жамбылской области – 0;
- в Западно-Казахстанской области – 10;
- в Карагандинской области – 15;
- в Улытауской области – 4;
- в Костанайской области – 11;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 2;
- в Павлодарской области – 2;
- в Северо-Казахстанской области – 4;
- в Туркестанской области – 3.
Также, по информации Минздрава, за вчерашний день 577 человек выздоровели от КВИ.
Напомним, что за пятницу, 16 сентября, COVID-19 выявили у 146 казахстанцев. Еще за день до этого, 15 сентября, положительный ПЦР-тест на коронавирус в Казахстане сдали 150 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988339-100-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-proshedshie-sutki/