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100 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за прошедшие сутки

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Мужчина в костюме медика снимает перчатку
Иллюстративное фото: Majdi Fathi / NurPhoto / Getty Images

По данным за прошедшую субботу, 17 сентября, в Казахстане было зарегистрировано 100 человек, заразившихся коронавирусом. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Так, по данным за прошедшие сутки, эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана выглядит так:

  • в Астане – 21 новый случай инфицирования;
  • в Алматы – 13;
  • в Шымкенте – 0;
  • в Акмолинской области – 6;
  • в Актюбинской области – 6;
  • в Алматинской области – 0;
  • в Жетысуской области – 0;
  • в Атырауской области – 2;
  • в Восточно-Казахстанской области – 0;
  • в Абайской области – 0;
  • в Жамбылской области – 0;
  • в Западно-Казахстанской области – 10;
  • в Карагандинской области – 15;
  • в Улытауской области – 4;
  • в Костанайской области – 11;
  • в Кызылординской области – 1;
  • в Мангистауской области – 2;
  • в Павлодарской области – 2;
  • в Северо-Казахстанской области – 4;
  • в Туркестанской области – 3.

Также, по информации Минздрава, за вчерашний день 577 человек выздоровели от КВИ.

Напомним, что за пятницу, 16 сентября, COVID-19 выявили у 146 казахстанцев. Еще за день до этого, 15 сентября, положительный ПЦР-тест на коронавирус в Казахстане сдали 150 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988339-100-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-proshedshie-sutki/

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