Почти 2000 достиг ежесуточный прирост больных КВИ в Казахстане

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За минувшие сутки, то есть 19 июля, в Казахстане зафиксировали 1959 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

Заболеваемость КВИ за последние дни заметно выросла. Для сравнения, позавчера прирост зараженных составил 1450, в то время как неделю назад – 820.

Среди новых 1959 случаев заболевания больше всего выявлено в Алматы и Нур-Султане. В целом по регионам ситуация выглядит так:

в Нур-Султане – 586 подтвержденных случаев заражения;

подтвержденных случаев заражения; в Алматы – 597 ;

; в Шымкенте – 105;

в Акмолинской области – 26;

в Актюбинской области – 21;

в Алматинской области – 67;

в Жетысуской области – 64;

в Атырауской области – 36;

в ВКО – 19;

в Абайской области – 27;

в Жамбылской области – 57;

в ЗКО – 34;

в Карагандинской области – 160;

в Улытауской области – 26;

в Костанайской области – 22;

в Кызылординской области – 44;

в Мангистауской области – 21;

в Павлодарской области – 15;

в СКО – 16;

в Туркестанской области – 16.

Выздоровело за сутки, по тем же данным, 726 казахстанцев.

Напомним, накануне комиссия по нераспространению КВИ утвердила новые ограничения для регионов, учитывая иной принцип деления на зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979262-pochti-2000-dostig-ezhesutochnyy-prirost-bolnyh-kvi-v-kazahstane/