Здоровье
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Почти 2000 достиг ежесуточный прирост больных КВИ в Казахстане

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Лаборант проверяет биоматериал
Иллюстративное фото: Sebastian Gollnow/Picture Alliance/Getty Images

За минувшие сутки, то есть 19 июля, в Казахстане зафиксировали 1959 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

Заболеваемость КВИ за последние дни заметно выросла. Для сравнения, позавчера прирост зараженных составил 1450, в то время как неделю назад – 820.

Среди новых 1959 случаев заболевания больше всего выявлено в Алматы и Нур-Султане. В целом по регионам ситуация выглядит так:

  • в Нур-Султане – 586 подтвержденных случаев заражения;
  • в Алматы – 597;
  • в Шымкенте – 105;
  • в Акмолинской области – 26;
  • в Актюбинской области – 21;
  • в Алматинской области – 67;
  • в Жетысуской области – 64;
  • в Атырауской области – 36;
  • в ВКО – 19;
  • в Абайской области – 27;
  • в Жамбылской области – 57;
  • в ЗКО – 34;
  • в Карагандинской области – 160;
  • в Улытауской области – 26;
  • в Костанайской области – 22;
  • в Кызылординской области – 44;
  • в Мангистауской области – 21;
  • в Павлодарской области – 15;
  • в СКО – 16;
  • в Туркестанской области – 16.

Выздоровело за сутки, по тем же данным, 726 казахстанцев.

Напомним, накануне комиссия по нераспространению КВИ утвердила новые ограничения для регионов, учитывая иной принцип деления на зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979262-pochti-2000-dostig-ezhesutochnyy-prirost-bolnyh-kvi-v-kazahstane/

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