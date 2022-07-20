Почти 2000 достиг ежесуточный прирост больных КВИ в Казахстане
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За минувшие сутки, то есть 19 июля, в Казахстане зафиксировали 1959 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.
Заболеваемость КВИ за последние дни заметно выросла. Для сравнения, позавчера прирост зараженных составил 1450, в то время как неделю назад – 820.
Среди новых 1959 случаев заболевания больше всего выявлено в Алматы и Нур-Султане. В целом по регионам ситуация выглядит так:
- в Нур-Султане – 586 подтвержденных случаев заражения;
- в Алматы – 597;
- в Шымкенте – 105;
- в Акмолинской области – 26;
- в Актюбинской области – 21;
- в Алматинской области – 67;
- в Жетысуской области – 64;
- в Атырауской области – 36;
- в ВКО – 19;
- в Абайской области – 27;
- в Жамбылской области – 57;
- в ЗКО – 34;
- в Карагандинской области – 160;
- в Улытауской области – 26;
- в Костанайской области – 22;
- в Кызылординской области – 44;
- в Мангистауской области – 21;
- в Павлодарской области – 15;
- в СКО – 16;
- в Туркестанской области – 16.
Выздоровело за сутки, по тем же данным, 726 казахстанцев.
Напомним, накануне комиссия по нераспространению КВИ утвердила новые ограничения для регионов, учитывая иной принцип деления на зоны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979262-pochti-2000-dostig-ezhesutochnyy-prirost-bolnyh-kvi-v-kazahstane/