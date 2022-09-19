Меньше 50 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Врач берет биоматериал на ПЦР-тестирование. Иллюстративное фото: Sonu Mehta/Hindustan Times/Getty Images

За минувшие сутки, 18 сентября, в Казахстане зарегистрировали лишь 49 случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Астане – 19,

в Алматы – 11,

в Акмолинской области – 3,

в Жетысуской области - 1,

в Карагандинской области – 7,

в Костанайской области – 4,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 1,

в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 392 554 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось о 100 случаях заражения КВИ, а днем ранее суточный прирост составил 146 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988412-menshe-50-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom-za-sutki/