Здоровье
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Меньше 50 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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Врач берет биоматериал на ПЦР-тестирование
Врач берет биоматериал на ПЦР-тестирование. Иллюстративное фото: Sonu Mehta/Hindustan Times/Getty Images

За минувшие сутки, 18 сентября, в Казахстане зарегистрировали лишь 49 случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Астане – 19,
  • в Алматы – 11,
  • в Акмолинской области – 3,
  • в Жетысуской области - 1,
  • в Карагандинской области – 7,
  • в Костанайской области – 4,
  • в Павлодарской области – 2,
  • в СКО – 1,
  • в Туркестанской области – 1.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 392 554 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне сообщалось о 100 случаях заражения КВИ, а днем ранее суточный прирост составил 146 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988412-menshe-50-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom-za-sutki/

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