Меньше 50 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки
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За минувшие сутки, 18 сентября, в Казахстане зарегистрировали лишь 49 случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комитета санэпидконтроля Минздрава.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Астане – 19,
- в Алматы – 11,
- в Акмолинской области – 3,
- в Жетысуской области - 1,
- в Карагандинской области – 7,
- в Костанайской области – 4,
- в Павлодарской области – 2,
- в СКО – 1,
- в Туркестанской области – 1.
За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 392 554 случая заражения коронавирусом.
Напомним, накануне сообщалось о 100 случаях заражения КВИ, а днем ранее суточный прирост составил 146 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1988412-menshe-50-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom-za-sutki/