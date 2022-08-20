Снижение количества случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 19 августа, в Казахстане коронавирус подтвердился у 898 человек, а несколькими днями ранее фиксировалось более 900 и 1000 случаев. Об этом сообщает Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев коронавируса.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 152,

в городе Алматы – 75,

в городе Шымкент – 12,

в Акмолинской области – 74,

в Актюбинской области – 57,

в Алматинской области – 5,

в Жетысуской области - 15,

в Атырауской области – 22,

в ВКО – 16,

в Абайской области – 20,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 89,

в Карагандинской области – 109,

в Улытауской области - 19,

в Костанайской области – 68,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области – 28,

в Павлодарской области – 58,

в СКО – 48,

в Туркестанской области – 6.

Всего в Казахстане подтверждено 1 382 809 случаев.

Напомним, за 18 августа в стране выявили 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 17 августа было обнаружено 1169 больных COVID-19, а еще сутками ранее - 1104.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984037-snizhenie-chisla-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-kazahstane/