Здоровье
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Снижение количества случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане

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Медицинский сотрудник в специальном костюме и маске
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 19 августа, в Казахстане коронавирус подтвердился у 898 человек, а несколькими днями ранее фиксировалось более 900 и 1000 случаев. Об этом сообщает Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев коронавируса.

В разрезе регионов:

  • в городе Нур-Султан – 152,
  • в городе Алматы – 75,
  • в городе Шымкент – 12,
  • в Акмолинской области – 74,
  • в Актюбинской области – 57,
  • в Алматинской области – 5,
  • в Жетысуской области - 15,
  • в Атырауской области – 22,
  • в ВКО – 16,
  • в Абайской области – 20,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО – 89,
  • в Карагандинской области – 109,
  • в Улытауской области - 19,
  • в Костанайской области – 68,
  • в Кызылординской области – 14,
  • в Мангистауской области – 28,
  • в Павлодарской области – 58,
  • в СКО – 48,
  • в Туркестанской области – 6.

Всего в Казахстане подтверждено 1 382 809 случаев.

Напомним, за 18 августа в стране выявили 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 17 августа было обнаружено 1169 больных COVID-19, а еще сутками ранее - 1104.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984037-snizhenie-chisla-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-kazahstane/

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