Снижение количества случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане
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За минувшие сутки, 19 августа, в Казахстане коронавирус подтвердился у 898 человек, а несколькими днями ранее фиксировалось более 900 и 1000 случаев. Об этом сообщает Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев коронавируса.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 152,
- в городе Алматы – 75,
- в городе Шымкент – 12,
- в Акмолинской области – 74,
- в Актюбинской области – 57,
- в Алматинской области – 5,
- в Жетысуской области - 15,
- в Атырауской области – 22,
- в ВКО – 16,
- в Абайской области – 20,
- в Жамбылской области – 11,
- в ЗКО – 89,
- в Карагандинской области – 109,
- в Улытауской области - 19,
- в Костанайской области – 68,
- в Кызылординской области – 14,
- в Мангистауской области – 28,
- в Павлодарской области – 58,
- в СКО – 48,
- в Туркестанской области – 6.
Всего в Казахстане подтверждено 1 382 809 случаев.
Напомним, за 18 августа в стране выявили 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 17 августа было обнаружено 1169 больных COVID-19, а еще сутками ранее - 1104.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1984037-snizhenie-chisla-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-kazahstane/