Суточный прирост зараженных КВИ снова увеличился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Елизавета Алексеева

Еще 1169 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане. Актуальные на 18 августа данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, накануне суточный прирост составил 1104 случая заражения, а за сутки до этого коронавирусную инфекцию выявили у 789 человек. Еще сутками ранее сообщалось о 930 новых зараженных КВИ.

Согласно последним данным, за минувшие сутки, 17 августа, в стране выявили 1169 случаев заражения коронавирусом, из которых:

в Нур-Султане – 210,

в Алматы – 95,

в Шымкенте – 11,

в Акмолинской области – 87,

в Актюбинской области – 57,

в Алматинской области – 10,

в Жетысуской области - 22,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 28,

в Абайской области - 18,

в Жамбылской области – 20,

в ЗКО – 120,

в Карагандинской области – 133,

в Улытауской области - 42,

в Костанайской области – 72,

в Кызылординской области – 10,

в Мангистауской области – 29,

в Павлодарской области – 85,

в СКО – 69,

в Туркестанской области – 7.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 380 960 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983676-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snova-vyros-v-kazahstane/