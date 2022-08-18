Суточный прирост зараженных КВИ снова увеличился в Казахстане
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Еще 1169 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане. Актуальные на 18 августа данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, накануне суточный прирост составил 1104 случая заражения, а за сутки до этого коронавирусную инфекцию выявили у 789 человек. Еще сутками ранее сообщалось о 930 новых зараженных КВИ.
Согласно последним данным, за минувшие сутки, 17 августа, в стране выявили 1169 случаев заражения коронавирусом, из которых:
- в Нур-Султане – 210,
- в Алматы – 95,
- в Шымкенте – 11,
- в Акмолинской области – 87,
- в Актюбинской области – 57,
- в Алматинской области – 10,
- в Жетысуской области - 22,
- в Атырауской области – 44,
- в ВКО – 28,
- в Абайской области - 18,
- в Жамбылской области – 20,
- в ЗКО – 120,
- в Карагандинской области – 133,
- в Улытауской области - 42,
- в Костанайской области – 72,
- в Кызылординской области – 10,
- в Мангистауской области – 29,
- в Павлодарской области – 85,
- в СКО – 69,
- в Туркестанской области – 7.
За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 380 960 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983676-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snova-vyros-v-kazahstane/