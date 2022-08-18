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Суточный прирост зараженных КВИ снова увеличился в Казахстане

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Иллюстративное фото: NUR.KZ / Елизавета Алексеева

Еще 1169 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане. Актуальные на 18 августа данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, накануне суточный прирост составил 1104 случая заражения, а за сутки до этого коронавирусную инфекцию выявили у 789 человек. Еще сутками ранее сообщалось о 930 новых зараженных КВИ.

Согласно последним данным, за минувшие сутки, 17 августа, в стране выявили 1169 случаев заражения коронавирусом, из которых:

  • в Нур-Султане – 210,
  • в Алматы – 95,
  • в Шымкенте – 11,
  • в Акмолинской области – 87,
  • в Актюбинской области – 57,
  • в Алматинской области – 10,
  • в Жетысуской области - 22,
  • в Атырауской области – 44,
  • в ВКО – 28,
  • в Абайской области - 18,
  • в Жамбылской области – 20,
  • в ЗКО – 120,
  • в Карагандинской области – 133,
  • в Улытауской области - 42,
  • в Костанайской области – 72,
  • в Кызылординской области – 10,
  • в Мангистауской области – 29,
  • в Павлодарской области – 85,
  • в СКО – 69,
  • в Туркестанской области – 7.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 380 960 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983676-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snova-vyros-v-kazahstane/

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