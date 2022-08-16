Суточный прирост зараженных COVID-19 снова снизился в Казахстане
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За минувшие сутки, 15 августа, в Казахстане зарегистрировали 789 случаев заражения КВИ. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, накануне сообщалось о 930 новых случаях заражения КВИ, а сутками ранее, 13 августа, прирост зараженных составил 1239 случаев.
Согласно последним данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 178,
- в Алматы – 79,
- в Шымкенте – 7,
- в Акмолинской области – 80,
- в Актюбинской области – 8,
- в Алматинской области – 18,
- в Жетысуской области - 21,
- в Атырауской области – 15,
- в ВКО – 23,
- в Абайской области - 6,
- в Жамбылской области – 18,
- в ЗКО – 42,
- в Карагандинской области – 159,
- в Улытауской области - 17,
- в Костанайской области – 29,
- в Кызылординской области – 7,
- в Мангистауской области – 27,
- в Павлодарской области – 52,
- в СКО – 2,
- в Туркестанской области – 1.
За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 378 687 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983308-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snizilsya-esche-pochti-na-150-sluchaev-v-kazahstane/