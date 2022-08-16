Суточный прирост зараженных COVID-19 снова снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 15 августа, в Казахстане зарегистрировали 789 случаев заражения КВИ. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, накануне сообщалось о 930 новых случаях заражения КВИ, а сутками ранее, 13 августа, прирост зараженных составил 1239 случаев.

Согласно последним данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 178,

в Алматы – 79,

в Шымкенте – 7,

в Акмолинской области – 80,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 18,

в Жетысуской области - 21,

в Атырауской области – 15,

в ВКО – 23,

в Абайской области - 6,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 42,

в Карагандинской области – 159,

в Улытауской области - 17,

в Костанайской области – 29,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 27,

в Павлодарской области – 52,

в СКО – 2,

в Туркестанской области – 1.

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 378 687 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983308-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snizilsya-esche-pochti-na-150-sluchaev-v-kazahstane/