Здоровье
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Суточный прирост зараженных COVID-19 снова снизился в Казахстане

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Мужчина в маске идет рядом с дезинфектором
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 15 августа, в Казахстане зарегистрировали 789 случаев заражения КВИ. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, накануне сообщалось о 930 новых случаях заражения КВИ, а сутками ранее, 13 августа, прирост зараженных составил 1239 случаев.

Согласно последним данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 178,
  • в Алматы – 79,
  • в Шымкенте – 7,
  • в Акмолинской области – 80,
  • в Актюбинской области – 8,
  • в Алматинской области – 18,
  • в Жетысуской области - 21,
  • в Атырауской области – 15,
  • в ВКО – 23,
  • в Абайской области - 6,
  • в Жамбылской области – 18,
  • в ЗКО – 42,
  • в Карагандинской области – 159,
  • в Улытауской области - 17,
  • в Костанайской области – 29,
  • в Кызылординской области – 7,
  • в Мангистауской области – 27,
  • в Павлодарской области – 52,
  • в СКО – 2,
  • в Туркестанской области – 1.

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 378 687 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983308-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snizilsya-esche-pochti-na-150-sluchaev-v-kazahstane/

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