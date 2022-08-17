В СКО могут вернуть карантин: регион в опасной близости от "желтой" зоны

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Северо-Казахстанской области могут ввести коронавирусный карантин. Регион сейчас в одном шаге от "желтой" зоны: больничные койки здесь заняты наполовину – притом, что еще месяц назад в местных стационарах не было ни одного пациента с коронавирусом.

Как сообщает телеканал "Астана", загруженность стационаров в области приближается к 50%. В среднем в день здесь госпитализируют десяток пациентов, что для региона существенное количество.

"В период с середины марта до начала июля госпитализаций в стационары с КВИ не было. На сегодняшний день на лечении и под наблюдением находится 417 пациентов с КВИ", – говорит и.о. руководителя Управления здравоохранения СКО Кумар Кусемисов.

Буквально неделю назад ситуация резко ухудшилась: прирост заболеваемости увеличился почти наполовину.

Если так продолжится и дальше, в регионе могут ввести карантин.

"Если темпы распространения коронавирусной инфекции будут продолжаться, то мы можем перейти в "желтую" зону, где будем наблюдать дополнительные ограничения", – сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Чтобы избежать негативного сценария, Аксакалов посоветовал жителям области вернуться к ношению масок, а учреждениям здравоохранения – активизировать работу фильтров и мобильных бригад.

За минувшие сутки в стране подтвердились 1104 случая заражения коронавирусом, из них в СКО – 49. Ровно месяц назад эти показатели составляли 1546 и 16 соответственно.

Стоит отметить, что ни в "красной", ни в "желтой" зонах сейчас нет ни одной области и города. Недавно "желтую" зону покинул единственный находившийся там регион – Нур-Султан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983649-v-sko-mogut-vernut-karantin-region-v-opasnoy-blizosti-ot-zheltoy-zony/