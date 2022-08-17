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Более чем у тысячи казахстанцев за сутки выявили коронавирус

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два парня в масках идут по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За минувшие сутки, 16 августа, в Казахстане зарегистрировали 1104 новых случая заражения КВИ, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

При этом сутками ранее, 15 августа, суточный прирост составил 789 случаев, еще днем ранее, 14 августа, в стране подтвердилось 930 новых случаев заражения КВИ.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

  • в Нур-Султане – 236 случаев;
  • в Алматы – 88;
  • в Шымкенте – 11;
  • в Акмолинской области – 78;
  • в Актюбинской области – 61;
  • в Алматинской области – 6;
  • в Жетысуской области – 29;
  • в Атырауской области – 27;
  • в ВКО – 31;
  • в Абайской области – 12;
  • в Жамбылской области – 6;
  • в ЗКО – 105;
  • в Карагандинской области – 137;
  • в Улытауской области – 4;
  • в Костанайской области – 85;
  • в Кызылординской области – 27;
  • в Мангистауской области – 31;
  • в Павлодарской области – 71;
  • в СКО – 49;
  • в Туркестанской области – 10.

За все время эпидемии в стране выявили 1 379 791 случай заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983489-bolee-chem-u-tysyachi-kazahstantsev-za-sutki-vyyavili-koronavirus/

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