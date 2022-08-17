Более чем у тысячи казахстанцев за сутки выявили коронавирус
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За минувшие сутки, 16 августа, в Казахстане зарегистрировали 1104 новых случая заражения КВИ, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
При этом сутками ранее, 15 августа, суточный прирост составил 789 случаев, еще днем ранее, 14 августа, в стране подтвердилось 930 новых случаев заражения КВИ.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
- в Нур-Султане – 236 случаев;
- в Алматы – 88;
- в Шымкенте – 11;
- в Акмолинской области – 78;
- в Актюбинской области – 61;
- в Алматинской области – 6;
- в Жетысуской области – 29;
- в Атырауской области – 27;
- в ВКО – 31;
- в Абайской области – 12;
- в Жамбылской области – 6;
- в ЗКО – 105;
- в Карагандинской области – 137;
- в Улытауской области – 4;
- в Костанайской области – 85;
- в Кызылординской области – 27;
- в Мангистауской области – 31;
- в Павлодарской области – 71;
- в СКО – 49;
- в Туркестанской области – 10.
За все время эпидемии в стране выявили 1 379 791 случай заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983489-bolee-chem-u-tysyachi-kazahstantsev-za-sutki-vyyavili-koronavirus/