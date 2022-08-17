Более чем у тысячи казахстанцев за сутки выявили коронавирус

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За минувшие сутки, 16 августа, в Казахстане зарегистрировали 1104 новых случая заражения КВИ, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

При этом сутками ранее, 15 августа, суточный прирост составил 789 случаев, еще днем ранее, 14 августа, в стране подтвердилось 930 новых случаев заражения КВИ.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

в Нур-Султане – 236 случаев;

в Алматы – 88;

в Шымкенте – 11;

в Акмолинской области – 78;

в Актюбинской области – 61;

в Алматинской области – 6;

в Жетысуской области – 29;

в Атырауской области – 27;

в ВКО – 31;

в Абайской области – 12;

в Жамбылской области – 6;

в ЗКО – 105;

в Карагандинской области – 137;

в Улытауской области – 4;

в Костанайской области – 85;

в Кызылординской области – 27;

в Мангистауской области – 31;

в Павлодарской области – 71;

в СКО – 49;

в Туркестанской области – 10.

За все время эпидемии в стране выявили 1 379 791 случай заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983489-bolee-chem-u-tysyachi-kazahstantsev-za-sutki-vyyavili-koronavirus/