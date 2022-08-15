Меньше тысячи больных КВИ выявили в Казахстане в сутки
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В Казахстане заболеваемость коронавирусной инфекцией заметно пошла на спад: за минувшие сутки, 14 августа, в стране зарегистрировали чуть более 900 случаев заражения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
Сутками ранее, 13 августа, прирост зараженных составил 1239, притом что две недели назад это число превышало отметку в 2400.
За прошедшие же сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых:
- в Нур-Султане – 203;
- в Алматы – 103;
- в Шымкенте – 9;
- в Акмолинской области – 75;
- в Актюбинской области – 25;
- в Алматинской области – 16;
- в Жетысуской области – 9;
- в Атырауской области – 39;
- в ВКО – 2;
- в Абайской области – 5;
- в Жамбылской области – 20;
- в ЗКО – 58;
- в Карагандинской области – 173;
- в Улытауской области – 1;
- в Костанайской области – 44;
- в Кызылординской области – 23;
- в Мангистауской области – 13;
- в Павлодарской области – 60;
- в СКО – 44;
- в Туркестанской области – 8.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983128-menshe-tysyachi-bolnyh-kvi-vyyavili-v-kazahstane-v-sutki/