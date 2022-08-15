Здоровье
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Меньше тысячи больных КВИ выявили в Казахстане в сутки

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Лаборантка работает с биоматериалом
Иллюстративное фото: Ariana Drehsler/AFP/Getty Images

В Казахстане заболеваемость коронавирусной инфекцией заметно пошла на спад: за минувшие сутки, 14 августа, в стране зарегистрировали чуть более 900 случаев заражения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее, 13 августа, прирост зараженных составил 1239, притом что две недели назад это число превышало отметку в 2400.

За прошедшие же сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых:

  • в Нур-Султане – 203;
  • в Алматы – 103;
  • в Шымкенте – 9;
  • в Акмолинской области – 75;
  • в Актюбинской области – 25;
  • в Алматинской области – 16;
  • в Жетысуской области – 9;
  • в Атырауской области – 39;
  • в ВКО – 2;
  • в Абайской области – 5;
  • в Жамбылской области – 20;
  • в ЗКО – 58;
  • в Карагандинской области – 173;
  • в Улытауской области – 1;
  • в Костанайской области – 44;
  • в Кызылординской области – 23;
  • в Мангистауской области – 13;
  • в Павлодарской области – 60;
  • в СКО – 44;
  • в Туркестанской области – 8.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983128-menshe-tysyachi-bolnyh-kvi-vyyavili-v-kazahstane-v-sutki/

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