Меньше тысячи больных КВИ выявили в Казахстане в сутки

Иллюстративное фото: Ariana Drehsler/AFP/Getty Images

В Казахстане заболеваемость коронавирусной инфекцией заметно пошла на спад: за минувшие сутки, 14 августа, в стране зарегистрировали чуть более 900 случаев заражения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее, 13 августа, прирост зараженных составил 1239, притом что две недели назад это число превышало отметку в 2400.

За прошедшие же сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых:

в Нур-Султане – 203;

в Алматы – 103;

в Шымкенте – 9;

в Акмолинской области – 75;

в Актюбинской области – 25;

в Алматинской области – 16;

в Жетысуской области – 9;

в Атырауской области – 39;

в ВКО – 2;

в Абайской области – 5;

в Жамбылской области – 20;

в ЗКО – 58;

в Карагандинской области – 173;

в Улытауской области – 1;

в Костанайской области – 44;

в Кызылординской области – 23;

в Мангистауской области – 13;

в Павлодарской области – 60;

в СКО – 44;

в Туркестанской области – 8.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983128-menshe-tysyachi-bolnyh-kvi-vyyavili-v-kazahstane-v-sutki/