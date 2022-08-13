Коронавирус выявили еще у 1452 казахстанцев

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В минувшую пятницу, 12 августа, инфекция COVID-19 подтвердилась у 1452 жителей Казахстана. Такие данные приводит в своем официальном Telegram-канале Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.

Ситуация с заболеваемостью за последние дни особо не меняется.

К примеру, за 11 августа в стране подтвердилось 1643 случая заражения, притом что за 8 августа этот показатель был равен 1128.

Из 1452 случаев, выявленных за 12 августа:

в Нур-Султане зафиксировали 302;

в Алматы – 156;

в Шымкенте – 16;

в Акмолинской области – 99;

в Актюбинской области – 34;

в Алматинской области – 23;

в Жетысуской области – 38;

в Атырауской области – 36;

в ВКО – 41;

в Абайской области – 21;

в Жамбылской области – 27;

в ЗКО – 111;

в Карагандинской области – 193;

в Улытауской области – 12;

в Костанайской области – 87;

в Кызылординской области – 30;

в Мангистауской области – 43;

в Павлодарской области – 110;

в СКО – 68;

в Туркестанской области – 5.

Напомним, сутками ранее столица перешла в "зеленую" зону по КВИ. И, судя по последним данным МВК, продолжает оставаться в ней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983007-koronavirus-vyyavili-esche-u-1452-kazahstantsev/