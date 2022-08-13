Коронавирус выявили еще у 1452 казахстанцев
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В минувшую пятницу, 12 августа, инфекция COVID-19 подтвердилась у 1452 жителей Казахстана. Такие данные приводит в своем официальном Telegram-канале Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.
Ситуация с заболеваемостью за последние дни особо не меняется.
К примеру, за 11 августа в стране подтвердилось 1643 случая заражения, притом что за 8 августа этот показатель был равен 1128.
Из 1452 случаев, выявленных за 12 августа:
- в Нур-Султане зафиксировали 302;
- в Алматы – 156;
- в Шымкенте – 16;
- в Акмолинской области – 99;
- в Актюбинской области – 34;
- в Алматинской области – 23;
- в Жетысуской области – 38;
- в Атырауской области – 36;
- в ВКО – 41;
- в Абайской области – 21;
- в Жамбылской области – 27;
- в ЗКО – 111;
- в Карагандинской области – 193;
- в Улытауской области – 12;
- в Костанайской области – 87;
- в Кызылординской области – 30;
- в Мангистауской области – 43;
- в Павлодарской области – 110;
- в СКО – 68;
- в Туркестанской области – 5.
Напомним, сутками ранее столица перешла в "зеленую" зону по КВИ. И, судя по последним данным МВК, продолжает оставаться в ней.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983007-koronavirus-vyyavili-esche-u-1452-kazahstantsev/