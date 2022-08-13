Здоровье
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Коронавирус выявили еще у 1452 казахстанцев

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Лаборантка держит в руке пробирку
Иллюстративное фото: Sebastian Kahnert/Picture Alliance/Getty Images

В минувшую пятницу, 12 августа, инфекция COVID-19 подтвердилась у 1452 жителей Казахстана. Такие данные приводит в своем официальном Telegram-канале Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.

Ситуация с заболеваемостью за последние дни особо не меняется.

К примеру, за 11 августа в стране подтвердилось 1643 случая заражения, притом что за 8 августа этот показатель был равен 1128.

Из 1452 случаев, выявленных за 12 августа:

  • в Нур-Султане зафиксировали 302;
  • в Алматы – 156;
  • в Шымкенте – 16;
  • в Акмолинской области – 99;
  • в Актюбинской области – 34;
  • в Алматинской области – 23;
  • в Жетысуской области – 38;
  • в Атырауской области – 36;
  • в ВКО – 41;
  • в Абайской области – 21;
  • в Жамбылской области – 27;
  • в ЗКО – 111;
  • в Карагандинской области – 193;
  • в Улытауской области – 12;
  • в Костанайской области – 87;
  • в Кызылординской области – 30;
  • в Мангистауской области – 43;
  • в Павлодарской области – 110;
  • в СКО – 68;
  • в Туркестанской области – 5.

Напомним, сутками ранее столица перешла в "зеленую" зону по КВИ. И, судя по последним данным МВК, продолжает оставаться в ней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1983007-koronavirus-vyyavili-esche-u-1452-kazahstantsev/

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