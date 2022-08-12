На опасные изменения в клинике COVID-19 у детей указала инфекционист

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Главный внештатный детский инфекционист Минздрава Динагуль Баешова на брифинге в СЦК рассказала, в чем опасность КВИ у детей сейчас, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила Баешова, сейчас идет внутрисемейное распространение КВИ.

"Сейчас поменялась клиника пациентов, которые госпитализированы в стационар: в первую волну это был небольшой кашель, самочувствие детей в основном не страдало.

Была небольшая боль в горле, у некоторых было повышение температуры, и была совсем небольшая группа детей, у которых был диарейный синдром.

На сегодняшний день картина кардинально поменялась: дети поступают с синдромом интоксикации – это высокая температура, кашель. Особенно, когда в процесс вовлекается гортань, когда есть клиника осиплости горла, грубого, "лающего" кашля и затрудненный вдох на фоне высокой температуры. Для детей это опасно. В народе говорят "ложный круп". На сегодня мы сталкиваемся именно с этой клиникой", – отметила спикер.

Указала Баешова и на то, что сейчас в инфекционный процесс вовлекается центральная нервная система.

"Любое вовлечение центральной нервной системы при любой инфекции рассматривается как тяжелое состояние. А также поступают дети с наличием диарейного синдрома.

На сегодня по всем этим состояниям у нас имеются клинические протоколы, где расписана пошаговая диагностика и лечение. Зарегистрировано 96 случаев мультисистемного воспалительного синдрома за три года.

В 2020-2021 годах зарегистрировано по 45 случаев. А в этом году – всего 6 случаев, то есть стало меньше случаев такого грозного осложнения", – резюмировала инфекционист.

Сегодня Баешова также ответила на вопрос о том, рассматривается ли введение вакцинации от КВИ детей с 7 лет в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982926-na-opasnye-izmeneniya-v-klinike-covid-19-u-detey-ukazala-infektsionist/