Слухи о новом локдауне в Казахстане с 1 сентября опровергли санврачи

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Фактчекеры сообщили, что в Сети стали распространяться слухи о том, что с 1 сентября 2022 года в Казахстане начнется новая волна пандемии и будет объявлен новый локдаун. Авторы портала StopFake.kz выяснили, что это неправда.

Комментарии по данному вопросу дали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев отметил, что в Казахстане наблюдается спад заболеваемости КВИ, то есть ситуация в этой области стабильная.

"Мы призываем всех пройти вакцинацию и ревакцинацию, носить маски в общественных местах и по возможности воздержаться от поездок в зарубежные страны, чтобы не заразиться COVID-19. Решение об усилении или ослаблении карантинных мер принимает Межведомственная комиссия. На сегодняшний день вопрос объявления карантина не стоит", – отметил он.

Напомним, за минувшие сутки, 11 августа, в Казахстане коронавирус выявили еще у 1643 человек.

Также сегодня стало известно, что столица Казахстана, остававшаяся единственным регионом в "желтой" зоне по КВИ, сегодня покинула ее и перешла в "зеленую".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982912-sluhi-o-novom-lokdaune-v-kazahstane-s-1-sentyabrya-oprovergli-sanvrachi/