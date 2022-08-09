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Еще 1128 казахстанцев заболели КВИ. Это на 245 меньше, чем сутками ранее

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Лаборантка держит в руке пробирку
Иллюстративное фото: Sebastian Kahnert/Picture Alliance/Getty Images

Среди жителей Казахстана за сутки подтвердилось 1128 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В последние дни суточная заболеваемость в Казахстане постепенно снижается. К примеру, 7 августа в стране подтвердились 1373 случая болезни, 6 августа – 1988, 5-го же августа – 2197.

За прошедшие сутки, 8 августа, в стране было зарегистрировано 1128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

  • в Нур-Султане – 335;
  • в Алматы – 200;
  • в Шымкенте – 9;
  • в Акмолинской области – 65;
  • в Актюбинской области – 13;
  • в Алматинской области – 17;
  • в Жетысуской области – 40;
  • в Атырауской области – 7;
  • в ВКО – 17;
  • в Абайской области – 27;
  • в Жамбылской области – 23;
  • в ЗКО – 34;
  • в Карагандинской области – 197;
  • в Улытауской области – 17;
  • в Костанайской области – 8;
  • в Кызылординской области – 13;
  • в Мангистауской области – 8;
  • в Павлодарской области – 80;
  • в СКО – 11;
  • в Туркестанской области – 7.

Матрица оценки эпидситуации

Как и прежде, в "красной" зоне по темпам распространения КВИ нет ни одного региона, в "желтой" зоне – столица, в "зеленой" – все прочие регионы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982310-esche-1128-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom-eto-na-245-menshe-chem-sutkami-ranee/

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