Еще 1128 казахстанцев заболели КВИ. Это на 245 меньше, чем сутками ранее

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Среди жителей Казахстана за сутки подтвердилось 1128 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В последние дни суточная заболеваемость в Казахстане постепенно снижается. К примеру, 7 августа в стране подтвердились 1373 случая болезни, 6 августа – 1988, 5-го же августа – 2197.

За прошедшие сутки, 8 августа, в стране было зарегистрировано 1128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

в Нур-Султане – 335;

в Алматы – 200;

в Шымкенте – 9;

в Акмолинской области – 65;

в Актюбинской области – 13;

в Алматинской области – 17;

в Жетысуской области – 40;

в Атырауской области – 7;

в ВКО – 17;

в Абайской области – 27;

в Жамбылской области – 23;

в ЗКО – 34;

в Карагандинской области – 197;

в Улытауской области – 17;

в Костанайской области – 8;

в Кызылординской области – 13;

в Мангистауской области – 8;

в Павлодарской области – 80;

в СКО – 11;

в Туркестанской области – 7.

Матрица оценки эпидситуации

Как и прежде, в "красной" зоне по темпам распространения КВИ нет ни одного региона, в "желтой" зоне – столица, в "зеленой" – все прочие регионы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982310-esche-1128-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom-eto-na-245-menshe-chem-sutkami-ranee/