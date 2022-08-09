Еще 1128 казахстанцев заболели КВИ. Это на 245 меньше, чем сутками ранее
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Среди жителей Казахстана за сутки подтвердилось 1128 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В последние дни суточная заболеваемость в Казахстане постепенно снижается. К примеру, 7 августа в стране подтвердились 1373 случая болезни, 6 августа – 1988, 5-го же августа – 2197.
За прошедшие сутки, 8 августа, в стране было зарегистрировано 1128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
- в Нур-Султане – 335;
- в Алматы – 200;
- в Шымкенте – 9;
- в Акмолинской области – 65;
- в Актюбинской области – 13;
- в Алматинской области – 17;
- в Жетысуской области – 40;
- в Атырауской области – 7;
- в ВКО – 17;
- в Абайской области – 27;
- в Жамбылской области – 23;
- в ЗКО – 34;
- в Карагандинской области – 197;
- в Улытауской области – 17;
- в Костанайской области – 8;
- в Кызылординской области – 13;
- в Мангистауской области – 8;
- в Павлодарской области – 80;
- в СКО – 11;
- в Туркестанской области – 7.
Матрица оценки эпидситуации
Как и прежде, в "красной" зоне по темпам распространения КВИ нет ни одного региона, в "желтой" зоне – столица, в "зеленой" – все прочие регионы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1982310-esche-1128-kazahstantsev-zaboleli-koronavirusom-eto-na-245-menshe-chem-sutkami-ranee/