Свыше 2,5 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

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За прошедшие сутки, 4 августа, в Казахстане зарегистрировали 2579 случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

За последние три дня динамика заболеваемости такова:

1 августа – 2021 случай заражения КВИ;

2 августа – 2661 зараженный;

3 августа – 2792.

За последние же сутки, 4 августа, в Казахстане подтвердились 2579 случаев заражения. Из них:

в Нур-Султане – 733;

в Алматы – 430;

в Шымкенте – 29;

в Акмолинской области – 104;

в Актюбинской области – 52;

в Алматинской области – 50;

в Жетысуской области – 100;

в Атырауской области – 46;

в ВКО – 21;

в Абайской области – 38;

в Жамбылской области – 53;

в ЗКО – 112;

в Карагандинской области – 375;

в Улытауской области – 80;

в Костанайской области – 93;

в Кызылординской области – 42;

в Мангистауской области – 52;

в Павлодарской области – 95;

в СКО – 58;

в Туркестанской области – 16.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 362 647 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981854-esche-bole-2500-kazahstantsev-zarazilis-covid-19/