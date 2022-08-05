Свыше 2,5 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
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За прошедшие сутки, 4 августа, в Казахстане зарегистрировали 2579 случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
За последние три дня динамика заболеваемости такова:
- 1 августа – 2021 случай заражения КВИ;
- 2 августа – 2661 зараженный;
- 3 августа – 2792.
За последние же сутки, 4 августа, в Казахстане подтвердились 2579 случаев заражения. Из них:
- в Нур-Султане – 733;
- в Алматы – 430;
- в Шымкенте – 29;
- в Акмолинской области – 104;
- в Актюбинской области – 52;
- в Алматинской области – 50;
- в Жетысуской области – 100;
- в Атырауской области – 46;
- в ВКО – 21;
- в Абайской области – 38;
- в Жамбылской области – 53;
- в ЗКО – 112;
- в Карагандинской области – 375;
- в Улытауской области – 80;
- в Костанайской области – 93;
- в Кызылординской области – 42;
- в Мангистауской области – 52;
- в Павлодарской области – 95;
- в СКО – 58;
- в Туркестанской области – 16.
За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 362 647 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981854-esche-bole-2500-kazahstantsev-zarazilis-covid-19/