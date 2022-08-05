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Свыше 2,5 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

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Врач берет биоматериал для ПЦР-анализа
Иллюстративное фото: Maja Hitij/Getty Images

За прошедшие сутки, 4 августа, в Казахстане зарегистрировали 2579 случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

За последние три дня динамика заболеваемости такова:

За последние же сутки, 4 августа, в Казахстане подтвердились 2579 случаев заражения. Из них:

  • в Нур-Султане – 733;
  • в Алматы – 430;
  • в Шымкенте – 29;
  • в Акмолинской области – 104;
  • в Актюбинской области – 52;
  • в Алматинской области – 50;
  • в Жетысуской области – 100;
  • в Атырауской области – 46;
  • в ВКО – 21;
  • в Абайской области – 38;
  • в Жамбылской области – 53;
  • в ЗКО – 112;
  • в Карагандинской области – 375;
  • в Улытауской области – 80;
  • в Костанайской области – 93;
  • в Кызылординской области – 42;
  • в Мангистауской области – 52;
  • в Павлодарской области – 95;
  • в СКО – 58;
  • в Туркестанской области – 16.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 362 647 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981854-esche-bole-2500-kazahstantsev-zarazilis-covid-19/

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