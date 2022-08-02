Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился еще на 400 случаев

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2021 новый случай заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за минувшие сутки, 1 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, в последние дни наблюдается небольшое снижение суточного прироста зараженных КВИ. Так, 29 июля сообщалось о 3107 новых случаях заражения, 30 июля суточный прирост составил 2713 случаев, а 31 июля было зарегистрировано 2414 случаев заражения.

Согласно последним данным, эпидситуация в регионах выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 958 случаев,

случаев, в Алматы – 345 ,

, в Шымкенте – 18,

в Акмолинской области – 65,

в Актюбинской области – 63,

в Алматинской области – 62,

в Жетысуской области - 75,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 20,

в Абайской области - 25,

в Жамбылской области – 41,

в ЗКО – 32,

в Карагандинской области – 150 ,

, в Улытауской области - 20,

в Костанайской области – 20,

в Кызылординской области – 38,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 41,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 6.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 354 615 случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981261-bolshe-2-tys-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-v-pervyy-den-avgusta/