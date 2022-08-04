Госслужащие стали чаще болеть коронавирусом в Казахстане

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На брифинге в СЦК главу Минздрава попросили рассказать, как часто коронавирусом заражаются депутаты, члены правительства и, в целом, госслужащие, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила министр Ажар Гиният, статистика по госслужащим отслеживается через медслужбу Управления делами президента.

"Мы видим рост среди госслужащих. Так как в Нур-Султане, сами знаете, идет рост заболеваемости из-за нахождения в "желтой" зоне.

Было до 10 случаев, а сейчас ежесуточно дают (статистику – прим. ред.) – до 100 случаев заболеваемости среди госслужащих", – сообщила глава ведомства.

В ходе того же брифинга глава Минздрава высказалась о возможности введения ограничений в школах из-за КВИ.

А несколько дней назад Гиният прогнозировала, что в августе среднесуточный прирост заболеваемости составит около 4 тыс. случаев, а затем, в сентябре, будет снижение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981767-kak-chasto-gossluzhaschie-zabolevayut-koronavirusom-v-kazahstane/