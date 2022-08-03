Коронавирусом заболел еще 2661 казахстанец

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За прошедший вторник, 2 августа, в Казахстане у 2661 пациента оказался положительный результат ПЦР-теста на КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.

За последние сутки прирост зараженных коронавирусом казахстанцев вырос более чем на 600 человек – за 1 августа в стране был зарегистрирован 2021 случай заражения COVID-19.

В региональном разрезе суточный прирост заболевших КВИ по Казахстану выглядит так:

в Нур-Султане – 949;

в Алматы – 446;

в Шымкенте – 51;

в Акмолинской области – 101;

в Актюбинской области – 70;

в Алматинской области – 77;

в Жетысуской области – 57;

в Атырауской области – 44;

в Восточно-Казахстанской области – 28;

в Абайской области – 41;

в Жамбылской области – 25;

в Западно-Казахстанской области – 98;

в Карагандинской области – 344;

в Улытауской области – 8;

в Костанайской области – 81;

в Кызылординской области – 58;

в Мангистауской области – 47;

в Павлодарской области – 71;

в Северо-Казахстанской области – 46;

в Туркестанской области – 19.

При этом за прошедшие сутки 2290 человек выздоровело от инфекции.

Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният озвучивала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Казахстане на ближайшее время. Она также сообщила, что ограничения при переходе регионов в "красную" зону будут вводить в два этапа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981457-koronavirusom-zabolel-esche-2661-kazahstanets/