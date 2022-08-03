Коронавирусом заболел еще 2661 казахстанец
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За прошедший вторник, 2 августа, в Казахстане у 2661 пациента оказался положительный результат ПЦР-теста на КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса.
За последние сутки прирост зараженных коронавирусом казахстанцев вырос более чем на 600 человек – за 1 августа в стране был зарегистрирован 2021 случай заражения COVID-19.
В региональном разрезе суточный прирост заболевших КВИ по Казахстану выглядит так:
- в Нур-Султане – 949;
- в Алматы – 446;
- в Шымкенте – 51;
- в Акмолинской области – 101;
- в Актюбинской области – 70;
- в Алматинской области – 77;
- в Жетысуской области – 57;
- в Атырауской области – 44;
- в Восточно-Казахстанской области – 28;
- в Абайской области – 41;
- в Жамбылской области – 25;
- в Западно-Казахстанской области – 98;
- в Карагандинской области – 344;
- в Улытауской области – 8;
- в Костанайской области – 81;
- в Кызылординской области – 58;
- в Мангистауской области – 47;
- в Павлодарской области – 71;
- в Северо-Казахстанской области – 46;
- в Туркестанской области – 19.
При этом за прошедшие сутки 2290 человек выздоровело от инфекции.
Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният озвучивала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Казахстане на ближайшее время. Она также сообщила, что ограничения при переходе регионов в "красную" зону будут вводить в два этапа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981457-koronavirusom-zabolel-esche-2661-kazahstanets/