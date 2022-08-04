"Имеется тенденция к стабилизации": главсанврач о ситуации с КВИ в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, есть ли тенденция ухудшения эпидситуации в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Есмагамбетова напомнила, что с 15 июля была актуализирована матрица по оценке эпидситуации. И сейчас за ее основу берется показатель, который характеризует нагрузку на систему здравоохранения – суточный уровень госпитализации.

И сейчас, с ее слов, в матрице по-прежнему остался показатель "R".

"В последние несколько дней мы видим, что появилась тенденция к стабилизации ситуации. Второе – показатель "R" в Нур-Султане, он ежедневно снижается, и сегодня чуть больше единицы: 1,098, если мне память не изменяет.

Соответственно, это говорит в пользу того, что ситуация в Нур-Султане больше имеет тенденцию к стабилизации, нежели к ухудшению", – добавила главный санврач.

В связи с этим, по ее словам, власти не прогнозируют введение каких-то дополнительных жестких ограничений в Нур-Султане.

"Но многое зависит от нас, от нашего поведения и следования рекомендациям Минздрава. Пока Нур-Султан в "желтой" зоне – это как минимум ношение масок в общественном транспорте и закрытых помещениях", – резюмировала она.

В ходе того же брифинга глава Минздрава Ажар Гиният высказалась о возможности введения ограничений в школах из-за КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981769-imeetsya-tendentsiya-k-stabilizatsii-glavsanvrach-o-situatsii-s-kvi-v-nur-sultane/