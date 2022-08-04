Суточный прирост зараженных КВИ снова вырос в Казахстане

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За минувшие сутки, 3 августа, в Казахстане зарегистрировали 2792 новых случая заражения КВИ. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

После небольшого спада в стране вновь наблюдается рост заболеваемости КВИ. Если 1 августа в Казахстане зарегистрировали 2021 случай заражения КВИ, то на следующий день, 2 августа, суточный прирост вырос еще более чем на 600 случаев - до 2661 зараженного. Согласно последним данным, суточный прирост вновь увеличился - на 131 случай.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 847 ,

, в Алматы – 435 ,

, в Шымкенте – 41,

в Акмолинской области – 123,

в Актюбинской области – 70,

в Алматинской области – 57,

в Жетысуской области - 122,

в Атырауской области – 63,

в ВКО – 36,

в Абайской области - 43,

в Жамбылской области – 59,

в ЗКО – 134,

в Карагандинской области – 361 ,

, в Улытауской области - 62,

в Костанайской области – 87,

в Кызылординской области – 42,

в Мангистауской области – 41,

в Павлодарской области – 99,

в СКО – 53,

в Туркестанской области – 17.

За все время пандемии в стране выявили 1 360 068 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981665-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snova-vyros-v-kazahstane/