Здоровье
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Суточный прирост зараженных КВИ снова вырос в Казахстане

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Врач берет биоматериал на ПЦР-тестирование
Иллюстративное фото: VCG/VCG via Getty Images

За минувшие сутки, 3 августа, в Казахстане зарегистрировали 2792 новых случая заражения КВИ. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

После небольшого спада в стране вновь наблюдается рост заболеваемости КВИ. Если 1 августа в Казахстане зарегистрировали 2021 случай заражения КВИ, то на следующий день, 2 августа, суточный прирост вырос еще более чем на 600 случаев - до 2661 зараженного. Согласно последним данным, суточный прирост вновь увеличился - на 131 случай.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 847,
  • в Алматы – 435,
  • в Шымкенте – 41,
  • в Акмолинской области – 123,
  • в Актюбинской области – 70,
  • в Алматинской области – 57,
  • в Жетысуской области - 122,
  • в Атырауской области – 63,
  • в ВКО – 36,
  • в Абайской области - 43,
  • в Жамбылской области – 59,
  • в ЗКО – 134,
  • в Карагандинской области – 361,
  • в Улытауской области - 62,
  • в Костанайской области – 87,
  • в Кызылординской области – 42,
  • в Мангистауской области – 41,
  • в Павлодарской области – 99,
  • в СКО – 53,
  • в Туркестанской области – 17.

За все время пандемии в стране выявили 1 360 068 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981665-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snova-vyros-v-kazahstane/

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