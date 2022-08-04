Суточный прирост зараженных КВИ снова вырос в Казахстане
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За минувшие сутки, 3 августа, в Казахстане зарегистрировали 2792 новых случая заражения КВИ. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
После небольшого спада в стране вновь наблюдается рост заболеваемости КВИ. Если 1 августа в Казахстане зарегистрировали 2021 случай заражения КВИ, то на следующий день, 2 августа, суточный прирост вырос еще более чем на 600 случаев - до 2661 зараженного. Согласно последним данным, суточный прирост вновь увеличился - на 131 случай.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 847,
- в Алматы – 435,
- в Шымкенте – 41,
- в Акмолинской области – 123,
- в Актюбинской области – 70,
- в Алматинской области – 57,
- в Жетысуской области - 122,
- в Атырауской области – 63,
- в ВКО – 36,
- в Абайской области - 43,
- в Жамбылской области – 59,
- в ЗКО – 134,
- в Карагандинской области – 361,
- в Улытауской области - 62,
- в Костанайской области – 87,
- в Кызылординской области – 42,
- в Мангистауской области – 41,
- в Павлодарской области – 99,
- в СКО – 53,
- в Туркестанской области – 17.
За все время пандемии в стране выявили 1 360 068 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1981665-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-snova-vyros-v-kazahstane/