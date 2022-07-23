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Количество новых случаев коронавируса в Казахстане продолжает расти

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Медик берет анализы на коронавирус
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 22 июля, в Казахстане коронавирус подтвердился у 2654 человек. Обновленную статистику опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов:

  • в городе Нур-Султан – 797,
  • в городе Алматы – 804,
  • в городе Шымкент – 115,
  • в Акмолинской области – 70,
  • в Актюбинской области – 36,
  • в Алматинской области – 74,
  • в Жетысуской области - 126,
  • в Атырауской области – 46,
  • в ВКО – 17,
  • в Абайской области - 30,
  • в Жамбылской области – 78,
  • в ЗКО – 48,
  • в Карагандинской области – 212,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области – 36,
  • в Кызылординской области – 52,
  • в Мангистауской области – 33,
  • в Павлодарской области – 35,
  • в СКО – 20,
  • в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 1 328 844 случая.

Напомним, за 21 июля КВИ выявили у 2480 казахстанцев. Сутками ранее заболевание подтвердилось у 2257 человек, а за 19 июля было зарегистрировано 1959 новых случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979847-kolichestvo-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-kazahstane-prodolzhaet-rasti/

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