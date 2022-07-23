Количество новых случаев коронавируса в Казахстане продолжает расти

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 22 июля, в Казахстане коронавирус подтвердился у 2654 человек. Обновленную статистику опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 797,

в городе Алматы – 804,

в городе Шымкент – 115,

в Акмолинской области – 70,

в Актюбинской области – 36,

в Алматинской области – 74,

в Жетысуской области - 126,

в Атырауской области – 46,

в ВКО – 17,

в Абайской области - 30,

в Жамбылской области – 78,

в ЗКО – 48,

в Карагандинской области – 212,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 36,

в Кызылординской области – 52,

в Мангистауской области – 33,

в Павлодарской области – 35,

в СКО – 20,

в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 1 328 844 случая.

Напомним, за 21 июля КВИ выявили у 2480 казахстанцев. Сутками ранее заболевание подтвердилось у 2257 человек, а за 19 июля было зарегистрировано 1959 новых случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979847-kolichestvo-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-kazahstane-prodolzhaet-rasti/