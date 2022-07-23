Количество новых случаев коронавируса в Казахстане продолжает расти
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За минувшие сутки, 22 июля, в Казахстане коронавирус подтвердился у 2654 человек. Обновленную статистику опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 797,
- в городе Алматы – 804,
- в городе Шымкент – 115,
- в Акмолинской области – 70,
- в Актюбинской области – 36,
- в Алматинской области – 74,
- в Жетысуской области - 126,
- в Атырауской области – 46,
- в ВКО – 17,
- в Абайской области - 30,
- в Жамбылской области – 78,
- в ЗКО – 48,
- в Карагандинской области – 212,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области – 36,
- в Кызылординской области – 52,
- в Мангистауской области – 33,
- в Павлодарской области – 35,
- в СКО – 20,
- в Туркестанской области – 22.
Всего в стране подтверждено 1 328 844 случая.
Напомним, за 21 июля КВИ выявили у 2480 казахстанцев. Сутками ранее заболевание подтвердилось у 2257 человек, а за 19 июля было зарегистрировано 1959 новых случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1979847-kolichestvo-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-kazahstane-prodolzhaet-rasti/